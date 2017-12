Η Idra Kayne παρουσιάζει το νέο της album, “Mic Drop”…

Η Idra Kayne επιστρέφει με νέο άλμπουμ, μετά το “Don’t Walk Away”του 2012, με τίτλο “Mic Drop”.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 10 νέα κομμάτια.

O όρος “Mic Drop” περιγράφει την έμπρακτη δήλωση θριάμβου, ρίχνοντας κάτω το μικρόφωνο, σε μια συνθήκη όπου δεν χρειάζονται πια τα λόγια. Η κίνηση ως υπέρβαση του λόγου, όπως ακριβώς και η μουσική. Και αυτό ακριβώς, η μουσική ως απόλυτη μορφή έκφρασης και επικοινωνίας ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον ακροατή, είναι το ζητούμενο.

Η ηχογράφηση του “Mic Drop” ολοκληρώθηκε φέτος με το υλικό του να είναι επηρεασμένο από το μεγάλο εύρος ακουσμάτων της Idra Kayne, αναδεικνύοντας το εντυπωσιακό βάθος και το γρέζι της φωνής της και υπηρετώντας τη soul ντίβα που έχει μέσα της.

Η μουσική του άλμπουμ είναι αποκλειστικά του Δημήτρη Νάσιου a.k.a Quasamodo, οι στίχοι του Quasamodo και της Idra, ενώ χρέη παραγωγού εκτελεί ο Quasamodo. Στον δίσκο περιλαμβάνεται το πρώτο single, “The Night Demons”, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο, και δύο ντουέτα, το “We Came From Dust” με τον Πάνο Μουζουράκη και το “From Sugar To Shit” με τον Coppa.

Idra Kayne

Η Idra Kayne είναι με βεβαιότητα η soul funk queen της χώρας και της καρδιάς μας. Γεννημένη στην Αθήνα από πατέρα Ουγκαντέζο και μητέρα Ελληνίδα, η Idra άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική από το 2000, με εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το 2007 εμφανίστηκε ως support act των DeLa Soul στο φεστιβάλ “Meet The Streets” στο Rotterdam και, από το 2008 έως και σήμερα, συνεργάζεται με πολλούς καλλιτέχνες δισκογραφικά αλλά και σε live εμφανίσεις.

Tον Ιανουάριο του 2012 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ “Don’t Walk Away” με το ομότιτλο πρώτο single της να επιλέγεται ως τραγούδι τριμήνου από το Jumping Fish, ενώ την ίδια χρονιά συμμετείχε ως opening act στη συναυλία των The Heavy.

Εκτός από τις εμφανίσεις της σε μεγάλες μουσικές σκηνές και συναυλιακούς χώρους της Αθήνας και της επαρχίας (Gazarte, Σταυρός του Νότου, Principal κ.λπ.) η Idra Kayne ασχολείται ενεργά και με το θέατρο από το 2011, έχοντας πάρει μέρος στην οπερέτα «Η Κόρη της Καταιγίδος» (2011), στα μιούζικαλ “Rent” (2012), “Fame” (2013), “Annie (2013), “Priscilla” (2014) και “Sweet Charity” (2016) και στην παιδική παράσταση «Το Βιβλίο των Θρύλων».