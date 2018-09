Οι Kadebostany σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι!

Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, τo Bolivar Beach Bar σε συνεργασία με τη Mahayana Records διοργάνωσε για πρώτη φορά το AMITABHA Fest, μια νέα μουσική γιορτή που όπως υποσχόταν ήρθε πραγματικά για να γεφυρώσει τις υπέροχες μελωδίες σπουδαίων καλλιτεχνών. Μια γιορτή που ούτε οι καιρικές συνθήκες δε μπόρεσαν να σταματήσουν από το να πραγματοποιηθεί με περισσότερους από 5.000 ανθρώπους να αψηφούν τη βροχή και να δίνουν δυναμικό παρόν!

Το line up όπως αναμενόταν από την ημέρα ανακοίνωσης του πρόσφερε ένα τελευταίο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι πάνω στην άμμο και μια μαγική βραδιά δίπλα στη θάλασσα με τους headliner, ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα της παγκόσμιας electro pop σκηνής,να αφήνουν ανεξίτηλα το δικό τους στίγμα, παρασύροντας το κοινό στη δική τους pop αυτοκρατορία!

Ήταν λίγο πριν τις 22:00 όταν ο Γιάννης Καπετανάκης άνοιξε το Festival με ένα live loop project διάρκειας μισής ώρας, συνθέτοντας μουσική με την κρητική του λύρα και ολοκλήρωσε μοιάζοντας αντί για ένα άτομα να είναι πάνω στη σκήνη μία full band, ξεσηκώνοντας το κοινό με τις δημιουργίες του και ειδικά με το τελευταίο κομμάτι με τίτλο “Plants”.

Λίγο αργότερα κι ενώ πια ο χώρος είχε γεμίσει ασφυκτικά στη σκηνή ανέβηκε η καθηλωτικήμαζί με τη μπάντα της και έπαιξε τα “Fire In Me”, “Slow”, “One In A Million” και μερικά ακυκλοφόρητα κομμάτια. Με την εμφάνιση της απέδειξε ακόμη μια φορά ότι δίκαια θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας με μια μοναδική φωνή, ιδιαίτερες συνθετικές ικανότητες και μια υπέροχη παρουσία πάνω στη σκηνή.Στις 23:15 τα φώτα έσβησαν και είχε φτάσει η ώρα να απολαύσουμε τους Kadebostany που μετά από λίγα δευτερόλεπτα εμφανίστηκαν στη σκηνή υπό τις επευφημίες του πλήθους. Για 2 ώρες γίναμε μάρτυρες ενός οπτικοακουστικού show που έκοβε την ανάσα, όπως άλλωστε συνηθίζουν να κάνουν οι Kadebostany που απέδειξαν εμφατικά για ακόμα μια φορά γιατί αποτελούν τους ηγέτες της νέας pop αυτοκρατορίας!Παρουσίασαν όλα τα hit τους όπως “Crazy In Love”, “Castle In the Snow”, “Mind if I Stay”, “Save Me”, ενώ σε μια ιδιαίτερη στιγμή του Festival ο Guillaume de Kadebostany δημιούργησε επιτόπου μια special χορευτική version του “Early Morning Dreams” οδηγώντας το κοινό. Το encore έκλεισε με το “Walking with a Ghost”, μια μαγικά ατμοσφαιρική στιγμή καθώς το τραγούδι ερμηνεύτηκε μέσα στο σκοτάδι με τους φακούς των κινητών τηλεφώνων να προσφέρουν το δικό τους χαρακτηριστικό φως.Αμέσως μετά τους Kadebostany ξεκίνησε το after party με τοννα ανεβαίνει στη σκηνή και να παρουσιάζει μια special παραγωγή με τη κρητική λύρα του Γιάννη Καπετανάκη να μπλέκεται με house μουσική. Κι έτσι ξαφνικά το stage έγινε πλέον club, ενώ ο κόσμος ολοένα και συνέχιζε να έρχεται.Στις 02:00 είχε έρθει η ώρα για τον Τούρκο super star Mahmut Orhan να καταλάβει τη σκηνή και να μας παρουσιάζει έναν φρέσκο συνδυασμό από soulful deep house και groovy indie dance ήχων, τα οποία διανθίζε εξαιρετικά με worldly elements από τις προσωπικές του πολιτιστικές εμπειρίες. Highlight όταν έπαιξε το παγκόσμιο hit του “6 Days”. Vibes από τη Μέση Ανατολή μαζί με house beats στα καλυτέρα τους. Δύο ώρες αργότερα τα decks ανέλαβε ο πιο υποσχόμενος παραγωγός της χώρας που ακούει στο όνομα

Το Amitabha Fest ήρθε για να μείνει και να προσφέρει τη δική του οπτική στα συναυλιακά δρώμενα της πόλης. Το κοινό παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες το αγκάλιασε θερμά και έδωσε το στίγμα για ανάλογη συνέχεια. Ραντεβού το 2019 !