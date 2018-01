Οι Kadebostany ξανά στην Ελλάδα τον Μάρτιο, για τρεις συναυλίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο!

Οι Kadebostany επιστρέφουν στην Ελλάδα για να επιβάλλουν και πάλι τον νόμο της διασκέδασης, τον μοναδικό που είναι υποχρεωτικός στο δικό τους ιδιόμορφο κράτος! Παρασκευή, 16 Μαρτίου στο Fix Factory Of Sound (Θεσσαλονίκη) και Σάββατο, 17 Μαρτίου στο Fuzz Live Music Club (Αθήνα) θα μας προσφέρουν ένα οπτικοακουστικό show που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο, στο πλαίσιο της επερχόμενης “Monumental” Tour, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του ολοκαίνουριου ομότιτλου album τους!

Aν ποτέ ανακαλυφθεί ένας… pop πλανήτης, οι Kadebostany θα είναι οι πρώτοι άποικοι! Προς το παρόν, επιστρέφουν στη χώρα που τους αγάπησε από την πρώτη στιγμή, με τον πρόεδρο Kadebostan να συγκεντρώνει ξανά τον στρατό του με σκοπό να διευρύνει το όνομά τους και να προκαλέσει εκ νέου τα όρια της σύγχρονης μουσικής. Τον Μάρτιο, κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο “Monumental”, ένα album με «13 εκλεπτυσμένα τραγούδια για τις μάζες», και η μπάντα θα το παρουσιάσει ζωντανά σε όλους τους παλιούς πιστούς, αλλά και τους νέους φίλους της στην Ελλάδα.

Για άλλη μια φορά, ο Guillaumede Kadebostany αποφάσισε να μην υποκύψει σε κανόνες και να βρει την ισορροπία μεταξύ ριζοσπαστισμού και αμεσότητας, ενισχύοντας την ιδιαίτερη pop αισθητική τους και δημιουργώντας ένα μουσικό αποτέλεσμα που παραμένει εξίσου απρόβλεπτο και ελκυστικό.

Η νέα εποχή των Kadebostany θα αποκαλύψει μυστικά, καθώς και μια νέα τάξη ερμηνευτών. H οπτικοακουστική εμπειρία που προσφέρουν επί σκηνής γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη, παραμένοντας ταυτόχρονα μοναδικά άμεση, σε ένα καλοστημένο και μελετημένο show που ευελπιστούν να τους οδηγήσει στην καθολική αναγνώριση.

Με το, περίφημο πλέον, “Mind If I Stay” έχουν κερδίσει και πάλι το ελληνικό ραδιόφωνο (και όχι μόνο) και τις καρδιές του κοινού. Βέβαια, ο δρόμος έχει ήδη στρωθεί μέσα από τεράστιες επιτυχίες όπως τα “Walking With a Ghost”, “Castle in the Snow”, “Frozen To Death”, “Jolan” και βέβαια τη διασκευή στο “Crazy In Love” της Beyonce (για το “Fifty Shades of Grey”), όλα συνοδευόμενα από καταπληκτικά videos.

Η μοναδική εκκεντρική σκηνική τους παρουσία είναι επίσης γνωστή. Και η επιστροφή τους με ένα νέο show που θα ενθουσιάσει έρχεται μετά από μία μαγευτική εμφάνιση στο περσινό “Release Athens”, όπου οι Kadebostany έκλεψαν κυριολεκτικά την παράσταση αψηφώντας τη βροχή και ξεσηκώνοντας χιλιάδες κόσμου!

Η δημοκρατία των Κadebostany βάζει τα θεμέλια σε κάθε χώρα και αναζητά νέους «υπηκόους» για να μεταδώσουν τη νέα εποχή που πρεσβεύουν. Έχουν την ψήφο μας!

Παρασκευή, 16 Μαρτίου

Fix Factory of Sound

26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 500670 & 2310 504014

Σάββατο, 17 Μαρτίου

Fuzz Live Music Club

Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος

Τηλ. 210 3450817

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.

Την Πέμπτη, 15 Μαρτίου, οι Kadebostany θα εμφανιστούν και στο Lab Art (Βόλος).

Η προπώληση για τις δύο συναυλίες (Αθήνα / Θεσσαλονίκη), ξεκινάει προς 22 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί προς 25 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 28 ευρώ.

Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11876, στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, στο Viva Kiosk (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ – Σαβ 11:00-19:00), καθώς και στα fuzzclub.gr (Αθήνα), fixfactoryofsound.gr (Θεσσαλονίκη) και viva.gr