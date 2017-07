Η καλοκαιρινή εκδοχή του Music highway festival, στον μαγευτικό Ταΰγετο!

Υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξηροκαμπίου

Παραδοσιακός Ξενώνας Φάρης (Γόλα – Γοράνοι, Ανατολικός Ταϋγετος)

Είσοδος: 8 ευρώ / 1 ημέρα – 12 ευρώ / 2 ημέρες

Οι συναυλίες αρχίζουν στις 20.30

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

The Last Drive

Mr. Highway Band

Black Hat Bones

Lustin Jane

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Villagers of Ioannina City (VIC)

The Big Nose Attack

Daddy’s Work Blues Band

Ftoo Fighters

Το Music Highway Festival γίνεται καλοκαιρινό!

Το αναγνωρισμένο και άκρως πετυχημένο φεστιβάλ της ανεξάρτητης ελληνικής σκηνής, μετά από 6 χρόνια σταθερής παρουσίας και διαρκώς ανοδικής πορείας στο ιστορικό Κύτταρο της Αθήνας, κάνει την πρώτη του εκδρομή έξω από την πρωτεύουσα. Το Music Highway Festival έκανε την εμφάνισή του το Φεβρουάριο του 2012 ως μία νέα πρόταση στα εγχώρια συναυλιακά δρώμενα. Με πρωτεργάτες και οικοδεσπότες τους Mr. Highway Band και τη δημιουργική ομάδα των Creatures κατάφερε από την πρώτη στιγμή να εξελιχθεί σε θεσμό και σημείο αναφοράς για όλους τους φίλους της ανεξάρτητης, rock αλλά όχι μόνο, μουσικής της χώρας. Μερικά από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής έχουν δώσει το παρόν στο Music Highway Festival, ενώ δεν είναι λίγα και τα σχήματα που έχουν αναδειχθεί μέσα από αυτό, καθώς μία από τις βασικές αρχές του φεστιβάλ είναι να δίνει την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες να παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Εκτός από τους δημιουργούς του, Villagers of Ioannina City, The Big Nose Attack, Bullets, Empty Frame, Beggars, Dustbowl, Penny Dreadful, Thee Holy Strangers, είναι μόνο μερικά από τα ονόματα που έχουν περάσει από το σανίδι του Music Highway Festival.

Η καλοκαιρινή εκδοχή του φεστιβάλ περιλαμβάνει εκδρομή στον μαγευτικό Ταϋγετο. Ο παραδοσιακός ξενώνα Φάρης, στην υπέροχη τοποθεσία Γόλα – Γοράνοι, στην ανατολική πλευρά του βουνού και σε υψόμετρο 1000 μέτρων, θα φιλοξενήσει ένα διήμερο μουσικής και διασκέδασης μέσα στη φύση. Το Σάββατο, 29, και την Κυριακή, 30 Ιουλίου, το Music Highway Festival θα πάρει τα βουνά κουβαλώντας μαζί του τα γνωστά υψηλά του στάνταρ και κάποιες από τις καλύτερες και πιο ποιοτικές μπάντες της χώρας. Με χώρο για κατασκήνωση και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, με πεζοπορίες και άλλες δραστηριότητες, το καλοκαιρινό Music Highway Festival προσκαλεί τους απανταχού φίλους της μουσικής και της φύσης να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία.

Με την πολύτιμη υποστήριξη και συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξηροκαμπίου

The Last Drive: Οι συστάσεις είναι περιττές, όταν μιλάμε για τη μεγαλύτερη rock μπάντα της χώρας. Με πάνω από 30 χρόνια πορεία, η μηχανή των Last Drive παραμένει ακόμα αναμμένη και θα ανέβει στο βουνό με καινούριο μάλιστα υλικό.

Villagers of Ioannina City (VIC): Το φαινόμενο από τα Γιάννενα με το μοναδικό συνδυασμό του heavy – stoner ήχου, της ψυχεδέλειας και της παράδοσης και τους χιλιάδες οπαδούς να τους ακολουθούν παντού. Κάθε τους εμφάνιση αποτελεί γεγονός και μοναδική εμπειρία.

Mr. Highway Band: Από τους κορυφαίους εκπροσώπους του rock στην Ελλάδα και μία από τις πιο δραστήριες μπάντες της σκηνής, οι διοργανωτές του Music Highway Festival, με τον εξαιρετικό νέο δίσκο τους, “The Rebel Artist”.

The Big Nose Attack: Το περιβόητο blues – rock δίδυμο από το Μπραχάμι. Με 3 δίσκους και άπειρες συναυλίες σε όλη την Ευρώπη, με εμφανίσεις δίπλα σε ονόματα όπως οι Black Keys, οι Blues Pills κ.α., οι Big Nose Attack αποτελούν σίγουρα ένα από τα πιο hot σχήματα της χώρας.

Black Hat Bones: Η heavy rock’n’roll τετράδα παίζει στην έδρα της, καθώς μπορεί να ζουν στην Αθήνα, αλλά κατάγονται από τη Σπάρτη. Με πολύ πρόσφατη την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ τους, “Born In A Thunder”, και με το όνομά τους να φιγουράρει στο line up του φετινού Eject Festival, μιλάμε σίγουρα για ένα από τα πιο φορμαρισμένα συγκροτήματα αυτή τη στιγμή.

Daddy’s Work Blues Band: Ηλεκτρισμός και blues ατμόσφαιρα από το Σικάγο. Οι αθηναίοι Daddy’s Work Blues Band ξέρουν να ξεσηκώνουν.

Lustin Jane: Οι σπαρτιάτες Lustin Jane ροκάρουν από το 2012 και με το πολύ δυνατό EP τους, “Taste”, δείχνουν ότι η ελληνική επαρχία αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή καλής μουσικής και συγκροτημάτων.

Ftoo Fighters: Ακόμα περισσότερο rock ‘n’ roll από τη Σπάρτη. Ένα μόνο “t” τους χωρίζει από τη διάσημη παρέα του Dave Grohl.