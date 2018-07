Η Katerine Duska live στον Κήπο του Μεγάρου, με φιλοξενούμενο τον Σουηδό Albin Lee Meldau…

Η Katerine Duska, η Ελληνοκαναδέζα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που πρωτοσυστήθηκε στο ελληνικό κοινό το 2013 μέσα από την επιτυχία του One In A Million, επιστρέφει στον Κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου με το νέο μουσικό της σχήμα και έναν φρέσκο και πιο ηλεκτρονικό ήχο.

Η Katerine με τη ζεστή soulful φωνή της και την εκφραστική της σκηνική παρουσία, θα ερμηνεύσει κομμάτια από το πρώτο της άλμπουμ «Embodiment», διασκευές ελληνικών και ξένων αγαπημένων της τραγουδιών καθώς και υλικό από την αναμενόμενη νέα δουλειά, λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της.

Ως οικοδέσποινα αυτής της ξεχωριστής συναυλίας, η Κατερίνα Ντούσκα θα υποδεχτεί στη σκηνή τον Albin Lee Meldau. Ο Σουηδός τραγουδοποιός και τραγουδιστής ακούστηκε πρώτη φορά στα ραδιόφωνα πέρσι το καλοκαίρι με το κομμάτι του “Let Me Go”, και έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό με την πρόσφατη επιτυχία του «The Weight is Gone», έχοντας αποσπάσει εγκωμιαστικές κριτικές σε Ευρώπη και Αμερική.

ALBIN LEE MEDLAU

Το μεγαλύτερο κίνητρο του Albin Lee Meldau για να γράφει μουσική και τραγούδια, όπως λέει ο ίδιος 29χρονος γηγενής του Γκέτεμποργκ, είναι η αφήγηση ιστοριών. «Αυτό είναι που θα έχει σημασία μακροπρόθεσμα, αν το πετύχω θα είμαι ευτυχισμένος, ο καθένας μπορεί να τραγουδήσει».

Πρώτα απ ‘όλα, ο Albin θεωρεί τον εαυτό του μουσικό δημοσιογράφο ο οποίος όχι μόνο καταγράφει τι αισθάνεται, αλλά και αυτό που βλέπει. Αλλά προτού να ανακαλύψετε το χάρισμα του για την ύφανση του συναισθήματος, της λεπτομέρειας και της ανθρωπιάς σε ένα μοναδικό μείγμα κλασικού Soul και Pop παραγωγής, θα ακούσετε τη φωνή του και θα σας καταπλήξει. Ίσως ο καθένας να μπορεί να τραγουδήσει, αλλά όπως γράφει το NPR «Λίγοι τραγουδιστές μπορούν να τραβήξουν την προσοχή ενός ακροατηρίου, σαν τον Albin Lee Meldau. Η φωνή του είναι μαγευτική, εκφραστική, βροντερή και αδύνατο να αγνοηθεί».

Ο Albin Lee Meldau ξεκίνησε τη μουσική του σταδιοδρομία ως τραγουδιστής του σουηδικού Soul συγκροτήματος “The Magnolia” και το 2015 κυκλοφόρησε τη πρώτη του προσωπική δουλειά με το demo του τραγουδιού “Lou Lou”. Η επιτυχία του “Lou Lou” αρχικά έφερε την κυκλοφορία του EP “Lovers” και στη συνέχεια ένα συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Astralwerks.

Στο άλμπουμ ντεμπούτο του Albin, About You, οι φωνητικές του χορδές συνδέουν την πλούσια ιστορία του Rhythm and Blues – Al Green, Van Morrison – με σύγχρονους πρωτοπόρους όπως οι James Blake, Sam Smith και Hozier. Στην πραγματικότητα, και η μουσική του άλμπουμ κάνει ακριβώς το ίδιο καθώς εναλλάσεται από κιθαριστικές ή πιανιστικές μπαλάντες σε κομμάτια με σύγχρονο ύφος που δανείζονται στοιχεία από pop και hip hop. Αυτό είναι αναμφισβήτητα κάτι που έχει να κάνει με τους συνεργάτες του Albin όπως οι τραγουδοποιοί Jimmy Napes, DJ Khalil (Anderson .Paak) και Neil Ormandy (James Arthur), καθώς και παραγωγοί όπως ο Bastian Langebaek (Jessie Ware, Jack Garratt) και ο Jamie Scott (Rag’n’Bone Man, Ed Sheeran).

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου

20:30

Κήπος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Τιμές εισιτηρίων

10 € (προπώληση)

12 € (αγορά την ημέρα της συναυλίας)

είσοδος δωρεάν για παιδιά κάτω των 6 ετών

Εισιτήρια

2107282333

και σε όλα τα καταστήματα Public