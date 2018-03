Οι Last Drive επιστρέφουν, στο Fuzz…

Οι Last Drive επιστρέφουν! Το Σάββατο 19 Μαΐου, στο Fuzz Live Music Club , η μπάντα που όρισε το rock ‘ n ‘ roll όσο καμία άλλη στη χώρα μας τα τελευταία 35 χρόνια ανεβαίνει και πάλι στη σκηνή παρουσιάζοντας, ανάμεσα σε πολλά παλαιότερα και αγαπημένα, το νέο της album “The Last Drive”, για πρώτη φορά ζωντανά στο σύνολό του.

«Μαζί με τα παιδιά που δουλέψαμε γι’ αυτόν τον δίσκο ( Nick Ottomo Αγγλούπα, Jimmy Spliff κι ένα σωρό άλλους ανθρώπους δίπλα μας) νιώθαμε πως με την ηχογράφησή του κλείνει ένας κύκλος και ταυτόχρονα ανοίγει ένας άλλος. Αυτός θα είναι να παίξεις ζωντανά τα συγκεκριμένα τραγούδια για να τους δώσεις την ενεργειακή διάσταση που έχουν ανάγκη, να τα μοιραστείς. Αυτό θα κάνουμε στις 19 του Μάη, στο Fuzz, όπου θα παρουσιάσουμε τον νέο μας δίσκο, μεταξύ άλλων, ο οποίος θα κυκλοφορήσει την ίδια ημέρα εκεί».

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι εξαιρετικοί The Karamazov Project .

Σάββατο 19 Μαΐου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.

Fuzz Live Music Club

Πειραιώς 209 & ΠατριάρχουΙωακείμ 1, Ταύρος

210 3450817

Εισιτήρια προπωλούνται προς 10 ευρώ.

Στην τελική φάση της προπώλησης και το ταμείο, η τιμή θα είναι 13 ευρώ.

Διάθεση εισιτηρίων:

Online :www.viva.gr και http://www.fuzzclub.gr/event/last-drive/

T ηλεφωνικά: 11 876

Φυσικά σημεία: Kαταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, στο Viva Kiosk ( Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00).

Οκτώ χρόνια ήταν πολλά. Τόσα είχαν περάσει από την κυκλοφορία του “Heavy Liquid” όταν οι Last Drive μπήκαν στο Fab Liquid Studio για να ηχογραφήσουν το νέο album τους, με τις προσδοκίες και την επιθυμία που απαιτεί ένας δίσκος να κατακλύζουν το σώμα, το μυαλό και την ψυχή.

Το αποτέλεσμα θα το κρίνει ο καθένας ακούγοντας το album – άλλωστε, στους Drive ποτέ δεν άρεσαν τα κοσμητικά επίθετα και τα μεγάλα λόγια. Απλά, με μια πρώτη ακρόαση, μένεις με την απορία πως γίνεται, τόσα χρόνια μετά, αυτοί οι τύποι να ακούγονται τόσο φρέσκοι και δυναμικοί, επαναπροσδιορίζοντας τον εαυτό τους, τιμώντας ταυτόχρονα τις καταβολές και τις επιρροές τους.

Θα αρκούσε να αναφερθούμε, άνευ χαρακτηρισμών, στο “Always The Sun” και το “White Knuckles “, τα δύο τραγούδια που είναι ήδη γνωστά από τις ζωντανές εμφανίσεις τους, για να δώσουμε μία ιδέα για το τι γίνεται στο “The Last Drive” . Στις οκτώ συνθέσεις, η μπάντα περιπλανιέται αβίαστα στα μονοπάτια του rock ‘n ‘roll και της ψυχεδέλειας, πέρα από περιορισμούς και στεγανά, χαρίζοντάς μας σπουδαίες στιγμές και μερικά από τα καλύτερα φωνητικά που έχουμε ακούσει ποτέ από αυτούς. Μετά από τόσο καιρό, οι Last Drive βρίσκονται σε φουλ φόρμα και το ελιξίριό τους είναι η απόλυτη αγάπη σε αυτό που κάνουν.

Το album (Labyrinth Of Thoughts Records και The Lab Records ) κυκλοφορεί σε βινύλιο και CD στις 20 Απριλίου και είναι αφιερωμένο στη Drive Tribe , την κοινότητα των φίλων που στηρίζουν τη μπάντα όλα αυτά τα χρόνια, και στη μνήμη του αγαπημένου Fred Cole των Dead Moon που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα.

Όπως προαναφέραμε, στις 19 Μαΐου θα ακούσουμε για πρώτη φορά τα τραγούδια του ζωντανά, στο σύνολό τους. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά από τα όσα έχουμε ζήσει, μέσα στα χρόνια, σε αμέτρητα live των Last Drive . Η βραδιά θα είναι μεγάλη, από κάθε άποψη. Μία μοναδική ευκαιρία να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, να εκφραστούμε, να διασκεδάσουμε, να συγκινηθούμε, να θυμηθούμε πόσο ανάγκη έχουμε κάποια βασικά πράγματα σε μία εποχή αβεβαιότητας και αδιαφορίας, με τη δική μας μπάντα πάντα δίπλα μας.

The Last Drive:

Alex K / μπάσο , φωνητικά

George Karanikolas / κιθάρα , φωνητικά

Chris B.I. / drums

Stefanos Flotsios / κιθάρα

Οι The Karamazov Project είναι δημιούργημα του τραγουδοποιού Πάνου Πανταζόπουλου. Ξεκινώντας από τη γενέτειρά του, την Καλαμάτα, ασχολείται με τη μουσική από τα 15 του χρόνια. Kυκλοφόρησε το ντεμπούτο album, “Out Of The Woodwork”, το 2017 στη Labyrinth Of Thoughts Records. Σε αυτό περιέχονται το single ” We Agree That Love Disagrees “, η σκοτεινή μπαλάντα “Murder Blues In Love Minor ” και το “Mankey Sounds “, ένα από τα καλύτερα τραγούδια της εγχώριας παραγωγής των τελευταίων δύο ετών.

Σε solo εμφανίσεις, έχει μοιραστεί τη σκηνή με σπουδαία ονόματα, όπως ο Steve Wynn, o Dan Stewart και ο Sivert Hoyem, καθώς και με αρκετά ελληνικά σχήματα. Μέσα στο 2018, ξεκίνησε ζωντανές εμφανίσεις με full μπάντα, όπως θα τον δούμε και τη βραδιά της 19ης Μαΐου, πριν από τους Last Drive.