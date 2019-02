Η Loreena McKennitt για μία εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο!

Ο κόσμος της world / ethnic / folk μουσικής, έχει αρκετούς εξαίρετους καλλιτέχνες. Είναι αδιαμφισβήτητο όμως, πως η Καναδή Loreena McKennitt, είναι άνετα η αγαπημένη του ελληνικού κοινού. Μία καλλιτέχνιδα που έχει πουλήσει δεκάδες εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων της, ενώ σχεδόν όλα τα άλμπουμ της έχουν γίνει χρυσά ή πλατινένια σε πολλές χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα.

Πολυτάλαντη –παίζει άρπα, πιάνο, ακορντεόν–, συνθέτης υψηλών προδιαγραφών, κάνει παραγωγή στους δίσκους της, έχει τη δική της δισκογραφική εταιρία, την Quinlan Road, μα πάνω απ’ όλα έχει μία μαγευτική, σχεδόν υπνωτιστική, φωνή. Από το ντεμπούτο της, “Elemental”, που κυκλοφόρησε το 1985, πλημμυρίζει τα ηχεία μας με υψηλής ποιότητας κι αισθητικής world / ethnic μουσική, με πολλές αναφορές στην Κέλτικη και Μεσογειακή παράδοση, καθώς και αυτή της Μέσης Ανατολής. Ιδιαίτερα η περίοδος από το 1991 μέχρι το 1997, όπου κυκλοφόρησε τους πιο επιτυχημένους δίσκους της, τα “The visit”, “The mask and mirror” και “The book of secrets”, μας έχει χαρίσει διαχρονικές μελωδίες που θα μείνουν για πάντα μέσα στο πέρασμα των χρόνων. “La serenissima”, “The mummer’s dance”, “The mystic’s dream”, “Dante’s prayer”, “Marco Polo”, “Tango to Evora”… Τραγούδια που σε ταξιδεύουν, που σου δημιουργούν συναισθήματα. Τέχνη. Πραγματική.

Η μουσική της, ακούγεται σε αμέτρητες σειρές και ταινίες, ενώ έχει γράψει και soundtrack ταινιών από το “Highlander III”, μέχρι την “Tinkerbell” του Disney. Η σχέση της με την Ελλάδα, είναι άριστη. Χαρακτηριστικό, πέραν των χρυσών δίσκων που έχει κάνει στη χώρα μας (και είναι ελάχιστοι οι καλλιτέχνες του ρεπερτορίου της που έχουν καταφέρει κάτι τέτοιο), εδώ και πολλά χρόνια, χρησιμοποιεί όχι απλά ελληνικά παραδοσιακά όργανα, αλλά και Έλληνες μουσικούς που τη συνοδεύουν στις ηχογραφήσεις και τις συναυλίες της. Το 2009, έβγαλε το “A Mediterranean Odyssey”, ένα ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ, το πρώτο CD του οποίου ονομαζόταν “From Istanbul to Athens” και περιείχε ζωντανά ηχογραφημένα τραγούδια από την περιοδεία της στην περιοχή της Μεσογείου και φυσικά την επίσκεψή της στην Ελλάδα, πριν από 10 χρόνια… Εκτός των άλλων, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Χαρούλα Αλεξίου, έχει κάνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της διασκευάζοντας το “Tango to Evora”, ως «Το τανγκό της Νεφέλης», αλλά και το «Φίλα με», που είναι το “Marco Polo” της Loreena. Τραγούδι της μεγάλης Καναδής «νεράιδας», έχει διασκευάσει και η Καλλιόπη Βέττα (το «Νυχτερινό παζάρι στο Μαρακές», δηλαδή το “Marrakesh night market”). Μεγαλύτερη σημασία όμως απ’ όλα, έχει η τεράστια αγάπη που δείχνει το ελληνικό κοινό στη Loreena McKennitt, αφού η μουσική της αγγίζει τον κόσμο, ανεξάρτητα από το είδος μουσικής που προτιμούν να ακούει ο καθένας κι αυτό φαίνεται να είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία.

Η Loreena McKennitt, έχει λάβει μία σειρά από βραβεία για την μουσική της. Βραβεία Juno (που είναι το αντίστοιχο του Grammy στον Καναδά), βραβεία από τη βασιλική οικογένεια του Καναδά, αλλά και τιμητικές διακρίσεις όπως η ένταξή της στο Τάγμα του Καναδά και η ανακήρυξή της ως Διδάκτορα Νομικής και Φιλολογίας. Ακόμη πιο σημαντική όμως, είναι η φιλανθρωπική της δράση. Έχει ενισχύσει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από τις πωλήσεις δίσκου της, για την ενίσχυση των σεισμοπαθών και την αντιμετώπιση των σεισμών. Το ίδιο έκανε και στην Τουρκία… Ίδρυσε ταμείο που ασχολείται με την έρευνα για την ασφάλεια του νερού (έχοντας βιώσει η ίδια τον χαμό του συζύγου της σε ατύχημα στη θάλασσα), συγκεντρώνοντας 4.000.000 δολάρια, ίδρυσε φιλανθρωπικό ίδρυμα που χρηματοδοτεί πολιτιστικές, περιβαλλοντικές κι άλλες ομάδες, αγόρασε σχολείο στο Stratford, όπου στεγάζει οικογένειες και παρέχει διευκολύνσεις σε εθελοντικές και μη κερδοσκοπικές ομάδες.

Πριν από λίγους μήνες, κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ, με τίτλο “Lost souls”, το πρώτο με αυθεντική μουσική της, ύστερα από το “An ancient muse” του 2006! Χαρακτηριστικό της πολύ κοντινής σχέσης που έχει με τη χώρα μας, είναι ότι έχει συνεργαστεί εκ νέου για τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ, με δύο Έλληνες μουσικούς, τον Σωκράτη Σινόπουλο (λύρα) και τον Πάνο Δημητρακόπουλο (κανονάκι) αλλά και τον Χάιγκ Γιαζιτζιάν (ούτι), που μπορεί να είναι Αρμένικης καταγωγής, αλλά ζει πολλά χρόνια στη χώρα μας. Ο δίσκος αυτός, είναι μία εκλεκτική Κέλτικη μίξη της pop, folk και world μουσικής και, στο πλαίσιο της περιοδείας για την προώθηση αυτού του δίσκου, η McKennitt θα επισκεφτεί την Ελλάδα!

Η Loreena McKennitt, είναι πολύ παραπάνω από μία καλλιτέχνης. Πολύ παραπάνω από μία τραγουδίστρια ή συνθέτης. Κάθε συναυλία της είναι κι ένα βίωμα ζωής, με τα δυσεύρετα παραδοσιακά όργανα που χρησιμοποιεί και τα αρώματα μουσικής από την παράδοση των Κελτών, αλλά και της Μέσης Ανατολής, μια εμπειρία που δεν επιτρέπεται να χάσει κανείς πραγματικός μουσικόφιλος.

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Θέατρο Γης

Θεσσαλονίκη

