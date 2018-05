Η Margo Nancyfor, κατά κόσμον Μαργαρίτα Χατζηνάσιου, παρουσιάζει το πρώτο της album “Stories of Margo”!

Η Margo Nancyfor παρουσιάζει το άλμπουμ με τίτλο “Stories of Margo” το οποίο κυκλοφορεί από την Heaven Music. Το άλμπουμ αποτελεί το πρώτο δισκογραφικό αποτύπωμα της Μαργαρίτας Χατζηνάσιου και προπομπό της επερχόμενης κονσεπτικής performance της συνθέτριας και ερμηνεύτριας σε μια ιδέα χτισμένη πάνω στη σχέση του δημιουργού με αυτό που ονομάζουμε έμπνευση, ταλέντο. Αυτή η δημιουργική ενέργεια, για την Μαργαρίτα Χατζηνάσιου, ονομάζεται Margo.

Το “Stories of Margo” περιέχει δέκα τραγούδια με ελληνικό στίχο τα οποία έχει δημιουργήσει και ερμηνεύει η ίδια.

Με μια αφοπλιστική λιτότητα στις μελωδίες του και σε συνδυασμό με τον ποιητικό του στίχο το “Stories Of Margo” καταφέρνει να σου ξυπνήσει έντονα τις αισθήσεις και τα συναισθήματα. Τα τραγούδια διακατέχονται από μια νοσταλγική αίσθηση, ενώ οι μελωδίες φέρουν αέρα γαλλικών τραγουδιών. Έχοντας ως βάση το πιάνο στα περισσότερα τραγούδια, κάθε μελωδία εξελίσσεται αισθαντικά και σε απόλυτη μουσικότητα με το στίχο. Η ενορχήστρωση επιλέγει τη συνοδεία εγχόρδων, πνευστών και κρουστών και τα δένει μοναδικά υποστηρίζοντας ακόμα πιο έντονα την ουσία της κάθε μελωδίας. Η ερμηνεία της δημιουργού χαρακτηρίζεται από μια λεπτότητα και έναν ήρεμο δυναμισμό, που δίχως καμία περιττή έξαρση κάνει ξεκάθαρη την κάθε λέξη αλλά και όλα όσα θέλει να εκφράσει η Margo για να καταφέρει να υπάρξει.

Συντελεστές

Οι βασικές ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο στα Sear Sound Studios της Νέας Υόρκης και ολοκληρώθηκαν στα Prism Recording Studios στην Αθήνα. Η ενορχήστρωση έγινε από τον Dave Eggar (Coldplay, Taylor Swift, Patti Smith, John Legend, Norah Jones κ.α) που συμμετείχε στην παραγωγή του άλμπουμ μαζί με την Margo Nancyfor, ενώ την επιμέλεια παραγωγής και την ηχοληψία ανέλαβε ο θρυλικός παραγωγός Ron Saint Germain (Mick Jagger, U2, Muse, Soundgarden, The Cure, Ziggy, κ.α). Οι μουσικοί που συμμετείχαν αποτελούν ενεργά μέλη κορυφαίων μουσικών σχημάτων παγκοσμίως όπως New York Philharmonic Orchestra, Trans-Siberian Orchestra κ.α.

Το σχέδιο του εξωφύλλου έχει δημιουργήσει η Ινώ Καρελλά και το artwork του άλμπουμ έχει επιμεληθεί ο db.

Η Margo Nancyfor έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους σε όλα τα κομμάτια, εκτός από το «Κάθετα» που τους στίχους υπογράφει η Στεφανία Χαρσούλα.

Tracklist

1. ΣΧΕΔΟΝ ΕΣΥ / ALMOST YOU

2. ΠΩΣ ΝΑ Σ’ΑΓΑΠΗΣΩ / HOW TO LOVE YOU

3. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΣ / THE WALTZ THEORY

4. ΦΥΣΗΞΕ ΑΓΕΡΑ / WIND

5. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗ/ WITHOUT INSPIRATION

6. ΤΙΠΟΤΑ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ / NOTHING LIKE YOU

7. ΤΟΣΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ/ SO MUCH TO TELL

8. LA DECADENCE

9. ΚΑΘΕΤΑ / VERTICALLY

10. ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ / A STORY