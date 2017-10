Είδαμε και προτείνουμε: “Η Μεγάλη Υπόσχεση”

Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Λίγο πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Αρμένιος Michael Boghosian (Oscar Isaac) αρραβωνιάζεται μια συγχωριανή του και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να πραγματοποιήσει το όνειρό του: να σπουδάσει ιατρική, έχοντας δώσει στην κοπέλα την υπόσχεση ότι θα επιστρέψει για να παντρευτούν. Στην Πόλη, γνωρίζει και ερωτεύεται μία συντοπίτισσά του, την Ana Khesarian (Charlotte Le Bon), η οποία έχει σχέση με έναν αμερικανό ανταποκριτή του Associated Press, τον Chris Myers (Christian Bale). Όταν ξεσπά ο Πόλεμος, αρχίζουν και οι εντατικές διώξεις που θα εξελιχθούν στη γενοκτονία των Αρμενίων. Ο αγώνας για την επιβίωση αποδεικνύεται πιο δύσκολος από ποτέ…

Ο ιρλανδός Terry George σκηνοθετεί τη «Μεγάλη Υπόσχεση» (“The Promise”), μια ταινία η οποία μεταφέρει με εξαιρετική πιστότητα στη μεγάλη οθόνη τα ιστορικά γεγονότα της πρώτης μεγάλης γενοκτονίας του 20ου αιώνα, αυτής των Αρμενίων. Οι ολοκληρωμένοι χαρακτήρες και η αληθοφάνεια του σεναρίου, σε κάνουν στιγμές-στιγμές να πιστεύεις ότι τα κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας είναι πραγματικά, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Εξαιρετικές είναι επίσης σκηνογραφία, ενδυματολογία και μουσική, καθώς και οι ερμηνείες των ηθοποιών. Μάλιστα, σε μικρούς αλλά χαρακτηριστικούς ρόλους εμφανίζονται καταξιωμένοι ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων οι Jean Reno, James Cromwell και Tom Hollander.

Η μεγάλη αυτή παραγωγή, η οποία φυσικά δεν γυρίστηκε στην Τουρκία, καθώς η γειτονική μας χώρα δυστυχώς αρνείται ακόμη και σήμερα να παραδεχθεί ότι συνέβησαν τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται το έργο, έχει ενισχυθεί από καρδιάς από όλους τους συντελεστές της, οι οποίοι θεωρώ ότι ένιωσαν το βάρος της ευθύνης του να επικοινωνήσουν σωστά τα δραματικά αυτά περιστατικά, μελανό σημείο στην ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού. Ο Terry George, άλλωστε, δείχνει έντονο ενδιαφέρον για ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή, καθώς έχει σκηνοθετήσει το εξαιρετικό «Ξενοδοχείο Ρουάντα» (“Hotel Rwanda”, 2004), μια αληθινή ιστορία με θέμα τον εμφύλιο και τη γενοκτονία που έλαβε χώρα το 1994 στη χώρα της Αφρικής. Επίσης, έχει γράψει το σενάριο για τη συγκλονιστική ταινία του Jim Sheridan, «Εις το Όνομα του Πατρός» (“In the Name of the Father”, 1993), η οποία επίσης αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα.

Σαφώς και η σκηνοθετική προσέγγιση στο συγκεκριμένο έργο δεν κρύβει εκπλήξεις και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μάλλον ακαδημαϊκή. Ωστόσο, καθώς εξελίσσονται τα όσα καθηλωτικά συμβαίνουν στην οθόνη, ο καθένας μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι η πραγματική υπόσχεση του τίτλου δεν είναι αυτή που αρχικά δίνει ο Michael στην αρραβωνιαστικιά του. Η πραγματική «Μεγάλη Υπόσχεση» είναι το να διατηρούμε την ανθρωπιά μας, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, και να παλεύουμε για την επιβίωση, έστω και κόντρα σε δυνάμεις που μοιάζουν ανυπέρβλητες. Άλλωστε, η ίδια η ζωή αποδεικνύεται κάθε φορά η πιο ισχυρή δύναμη από όλες…

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από τη Feelgood Entertainment, από την Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου.

—————

*** Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση υλικού, χωρίς την άδεια του Music Corner…