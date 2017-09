Οι μοναδικοί “Austra” έρχονται από το Τορόντο στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά!

Οι υπέροχοι Austra έρχονται στην Αθήνα για μία μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου στο Fuzz Live Music Club ! Η μπάντα από το Toronto του Καναδά, που σε μεγάλο βαθμό αποτελεί προσωπικό project της χαρισματικής Katie Stelmanis , αποτελεί ήδη ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα ονόματα στον χώρο της synthpop / dream pop / indietronica σκηνής τα τελευταία χρόνια, έχοντας κερδίσει πολλούς φίλους και στη χώρα μας.



Σχηματίστηκαν το 2009 στο Toronto από την Katie Stelmanis, με τη συνδρομή της Maya Postepski. Πολύ σύντομα, τράβηξαν το ενδιαφέρον της Domino Records και ξεκίνησαν τις ηχογραφήσεις. Μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 3 studio albums – “Feel It Break” (2011), “Olympia” (2013), “Future Politics” (2017) – και κάμποσα singles, κατορθώνοντας, όσο κλισέ και να ακούγεται αυτό, να διαμορφώσουν έναν πολύ προσωπικό ήχο, όπου το background της (Λετονικής καταγωγής) Stelmanis, με σπουδές στην κλασσική μουσική και την opera, συνδυάζεται με διάφορα είδη ηλεκτρονικής μουσικής, δημιουργώντας κάτι που δύσκολα κατατάσσεται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία.

“Lose It”, “Beat And The Pulse”, “Painful Like”, “Home”, “Utopia”, “Forgive Me”, “I Love You More Than Yourself”, “Hurt Me Now”, “Habitat”, είναι μερικά από τα γνωστότερα κομμάτια των Austra όπου η μελωδία και ο ρομαντισμός συναντούν την electro pop, το new wave, την dream pop, την dance pop, ακόμα και τη house, με την ιδιαίτερη φωνή της Stelmanis – που μπορεί να θυμίσει Bjork, Fever Ray, Cocorosie, Bat For Lashes, Florence and the Machine αλλά τελικά είναι κάτι ξεχωριστό – να μαγεύει.

Πληροφορίες :

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου,

Fuzz Live Music Club,

Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209,

Ταύρος

τηλ. 210 3450817

www.fuzzclub.gr

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει στα 20 ευρώ. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 22 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 25 ευρώ.

Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, στο Viva Kiosk Συντάγματος (Ερμού 1, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00), καθώς και στα www.fuzzclub.gr και www.viva.gr