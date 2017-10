Η Μουσική Παράδοση της “άλλης” Αμερικής σε ένα Τετραήμερο Φεστιβάλ με τα πιο γνωστά ανεξάρτητα συγκροτήματα της πόλης!

Το Prairie & Rust Fest πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά και τείνει πλέον να γίνει θεσμός. Το φετινό, τετραήμερο Prairie & Rust Fest Vol. 3 φιλοξενείται από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου στη σκηνή του The ZOO. Αυτή τη φορά διευρύνεται και συσπειρώνει στις γραμμές του εννέα από τα πιο γνωστά ανεξάρτητα συγκροτήματα της πόλης, που κουβαλάνε στις αποσκευές τους την τεράστια μουσική παράδοση της “άλλης” Αμερικής, φιλτραρισμένη μέσα από τον θαμπό ορίζοντα της Αθήνας του 2017.

Tο Prairie & Rust Fest είναι ένα Medicine Show, ένα αίτημα μιας συλλογικής μουσικής σύμπραξης, μιας ένωσης φορτωμένης με τα τραγούδια και τους δίσκους των γκρουπ αλλά και με τα φαντάσματα που ακολουθούν σιωπηλά τη δημιουργία τους, με φόντο την απεραντοσύνη του αμερικανικού φυσικού τοπίου και τα σκουριασμένα λείψανα του δυτικού πολιτισμού – Prairie & Rust.

Πληροφορίες :

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου | Ώρα έναρξης 22.00

• Λάμπρος Παπαλέξης & Οι Χτισμένες… των Θεμελίων

• Johnie Thin Trio

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου | Ώρα έναρξης 22.00

• Penny Dreadful

• Grey River & The Smoky Mountain

Σάββατο 21 Οκτωβρίου | Ώρα έναρξης 22.00

• Dustbowl

• Sounds Like Barley

• Rosewood Brothers

Κυριακή 22 Οκτωβρίου | Ώρα έναρξης 22.00

• Robert Sin & The Huckleberries

• Small Chanter

The Zoo

Ζωοδόχου Πηγής 45,

Χαλάνδρι Αθήνα

Μετρό: Στάση Νομισματοκοπείο

Tηλ. 21 0674 5375 (Για τις κρατήσεις ισχύει ελάχιστη κατανάλωση 12 ευρώ – η οποία μπορεί να συνδυαστεί με φαγητό)

Γενική είσοδος : 8 € + beer

Ώρα έναρξης: 22.00 (Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00)

Λάμπρος Παπαλέξης & Οι Χτισμένες… των Θεμελίων

Βρόμικα παιχνίδια και ψέματα, ανίκανοι πολιτικοί και κρίση, προδοσίες και χαμένες ελπίδες… Τίποτε από αυτά δεν είναι καινούριο, μόνο που τώρα ίσως και να δηλητηριάζουν την καθημερινότητα μας, τη ζωή, τα όνειρά μας περισσότερο από ποτέ. Ο Λάμπρος Παπαλέξης περνάει στην αντεπίθεση με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα, με τους στίχους του και το rock ‘n’ roll. Στάζει με τη σειρά του δηλητήριο, αντλώντας έμπνευση και δύναμη από εκείνα που έχει επιλέξει να αγαπά. Κι έτσι ακριβώς καταφέρνει να κάνει το δηλητήριο του να λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν αντίδοτο. Ο Λάμπρος Παπαλέξης έχει αποδείξει από τη δεκαετία του ’80 πως έχει έναν μαγικό τρόπο να παίζει αυθεντικό rock ‘n’ roll μιλώντας τη γλώσσα μας κι αγγίζοντας την ψυχή μας. Στο νέο του άλμπουμ, βρίσκονται στο πλευρό του και «Οι Χτισμένες… των Θεμελίων», μια all stars μπάντα, που τα βιογραφικά και μόνο των μελών της γεμίζουν σελίδες ολόκληρες. Ίσως λοιπόν, να μην είναι και τόσο τυχαίο που από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε το «Δηλητήριο Ποτισμένο από Αγάπη» οι κριτικές ήταν διθυραμβικές, ενώ για κάποιους ήταν ο δίσκος της χρονιάς.

Ο κύκλος, όμως, αυτού του άλμπουμ δεν έχει κλείσει ακόμα. Τα μυστικά του αποκαλύπτονται σιγά σιγά, από το ένα live της μπάντας στο επόμενο. Για περισσότερο δηλητήριο, λοιπόν, και αποκαλύψεις, ας κάνουμε υπομονή λίγες μέρες, μέχρι ο Λάμπρος Παπαλέξης & Οι Χτισμένες…των Θεμελίων να επιστρέψουν στη σκηνή του Ζοο.

Η μπάντα:

Σπύρος Δουλγερίδης: τύμπανα, φωνητικά

Βασίλης Δημητρακόπουλος: Hammond

Λάμπρος Παπαλέξης: 12χορδη & ηλεκτρική κιθάρα, φυσαρμόνικα, φωνή

Κώστας Στεργίου: πιάνο

Διονύσης Τελιόπουλος: ηλεκτρική Κιθάρα, φωνητικά

Πάνος Τομαράς: μπάσο

Johnie Thin Trio

Το Johnie Thin Trio είναι ένα ακουστικό μουσικό σύνολο που επιχειρεί να διερευνήσει δημιουργικά τις ρίζες της αμερικανικής λαϊκής μουσικής. Με αφετηρία τα μπλουζ, τα μέλη του σχήματος δοκιμάζουν μια ανάγνωση στα όρια του ήχου της παράδοσης όπως εμπλουτίζεται με την διαρκή εξέλιξή της. Στόχος του εγχειρήματος είναι το ανοιχτό παίξιμο ώστε να αναδειχθεί το πόσο πολιτικά επίκαιρη είναι η μουσική των κατατρεγμένων στους καιρούς μας.

Η μπάντα:

Πέτρος Λαμπρίδης: κοντραμπάσο

Γιάννης “Johnie Thin” Μανιάτης: ακουστική & resonator κιθάρα, μπάντζο, φυσαρμόνικα & φωνή

Νίκος Παπαβρανούσης: τύμπανα, κρουστά

Penny Dreadful



Οι Penny Dreadful δημιουργήθηκαν τον Μάρτιο του 2010. Το γκρουπ πήρε το όνομά του από το ομώνυμο είδος των βρετανικών αναγνωσμάτων του 19ου αιώνα, τα οποία κόστιζαν μία πένα, ενώ η θεματολογία τους στρεφόταν γύρω από ιστορίες φρίκης και γοτθικού τρόμου. Με στίχους που αφηγούνται ιστορίες για τους παρείσακτους αυτού του κόσμου ή μιλούν για αυταπάτες και απατηλά όνειρα, η μουσική των Penny Dreadful ακροβατεί ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι και δείχνει την αγάπη της μπάντας για τους βρόμικους ήχους, τα άγρια ξεσπάσματα και τις καταραμένες μελωδίες, που μοιάζουν να έχουν γραφτεί για μια παραληρηματική αμερικανική road movie. Με το ολοκαίνουριο άλμπουμ τους, “Pilgrimage”, οι Penny Dreadful σας καλούν να τους ακολουθήσετε σε ένα προσκυνηματικό ταξίδι, που ξεκινά από τις ερημικές εκτάσεις της Αυστραλίας, περνά από τους αχανείς αυτοκινητοδρόμους της Αριζόνα, κάνει στάση στα ρημαγμένα αγροκτήματα της Οκλαχόμα και σε έρημα δάση στοιχειωμένα από τον Τσαρλς Μάνσον, για να καταλήξει στους συννεφιασμένους βαλτότοπους της Λουιζιάνα και στα απέραντα λιβάδια της Βόρειας Ντακότα.

Η μπάντα:

Γιάννης Καλιφατίδης: κιθάρα, φωνή

Νίκος Παναγιώτου: τύμπανα

Διονύσης Τελιόπουλος: κιθάρα, φωνητικά

Νίκος Κορωναίος: μπάσο

Grey River & The Smoky Mountain



Οι Grey River & The Smoky Mountain είναι μια τετραμελής μπάντα από την Αθήνα και δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2014. Όπως μαρτυρά το όνομα τους, κινούνται ανάμεσα στην Americana, στο Folk και στην Bluegrass αναμειγνύοντας συχνά στοιχεία ιρλανδικής και ευρωπαϊκής παραδοσιακής μουσικής.

Τον Μάρτιο του 2016, κυκλοφόρησε το πρώτο τους EP με τίτλο “Something’s Wrong”, το οποίο περιλαμβάνει 4 κομμάτια, ενώ σύντομα θα κυκλοφορήσει η πρώτη τους ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά.

Η μπάντα:

Ρένα Παπαγεωργίου: φωνή, μαντολίνο

Σαράντος Γκουμάκος: κιθάρα, φωνή

Τάσος Γουσέτης: βιολί

Θανάσης Γκιουλέας: κοντραμπάσο

Μαζί τους, ο Μελέτης Πόγκας στο μπάντζο.

Dustbowl



Οι Dustbowl δημιουργήθηκαν το 2006 και μέσα από τις δεκάδες εμφανίσεις τους (σε μικρά και μεγάλα venues, φεστιβάλ, ακόμα και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με δική τους sold out εμφάνιση!), τους δίσκους τους και τις παροιμιώδεις πλέον «μεταμορφώσεις» τους δημιούργησαν τον ιδιότυπο κιθαριστικό Americana Rock ήχο που είναι και το trademark της μπάντας. Χαρακτηριστικό είναι το ότι κάθε δισκογραφική (και όχι μόνο) παρουσία τους έχει διαφορετική μουσική προσέγγιση από την προηγούμενη. Το νέο άλμπουμ τους “The Great Fandango” σηματοδοτεί τη νέα προσέγγιση της μουσικής τους, αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν “Mother-Earth Rock” και βασίζεται σε αυτό που αγαπούν πιο πολύ, δηλαδή το ευρύτερο αμερικάνικο κιθαριστικό rock και alt. country – rock πεδίο φιλτράροντας πλέον ελεύθερα τις επιρροές τους (Green On Red, Dream Syndicate, Neil Young & The Crazy Horse, Gram Parsons, The Byrds, Grateful Dead, Townes Van Zandt, The Band, Gene Clark, Long Ryders, Flying Burrito Brothers, Gun Club, Drive By-Truckers, Hank Williams, Buck Owens, Velvet Underground, Television, το “Paisley Underground”…)

Η μπάντα:



Πάνος Μπίρμπας: κιθάρα, φωνή

Νίκος Φυσάκης: κιθάρα

John “Hardy” Houstoulakis: Pedal Steel, κιθάρα

Mike Dremetsikas: κιθάρα, φωνητικά

Λυδία Γραμματικού: μπάσο, φωνητικά

Νίκος Παναγιώτου: τύμπανα

Sounds Like Barley



Οι Sounds Like Barley δημιουργήθηκαν το 2013. Η μπάντα δεν «υπάρχει» στα social media, δεν έχει κάποιο site, αποφεύγει να δίνει συνεντεύξεις και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί φωτογραφία της. Το 2014 κυκλοφόρησαν το cult, πλέον, ομώνυμο EP τους (10” βινύλιο). Lonesome Americana music for the desert plains από το συγκρότημα-μυστήριο, λοιπόν, το Σάββατο 21/10.

Οι Sounds Like Barley μόλις τελείωσαν τις ηχογραφήσεις του δεύτερου δίσκου τους – LP αυτή τη φορά, και αυτό σε παραγωγή του Θάνου Αμοργινού (ex-The Last Drive, ex-The Earhbound), από τον οποίο θα παρουσιάσουν υλικό.

Rosewood Brothers

Οι Rosewood Bros δημιουργήθηκαν το 2009 στην Αθήνα. Το ύφος τους βασίζεται σε έναν blues και soul ήχο με rock στοιχεία. Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στα συναυλιακά δρώμενα της πόλης, με εμφανίσεις σε γνωστά clubs και φεστιβάλ της χώρας, όπως το Ευρωπαϊκό Jazz Festival Αθηνών, Φεστιβάλ ΚΙΝΟΝΟ Τήνου, Rethymno Festival κ.ά. Το 2011 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους mini LP με τίτλο “Homemade Music”, το 2012 κυκλοφόρησαν ένα single με τίτλο “I Got Mine Woman / Pray For A Better Day”, σε 10″ βινύλιο και CD από τη Lab Records, ενώ παράλληλα έχουν συμμετοχές σε εγχώριες συλλογές. Oι Rosewood Brothers έχουν έτοιμο τον νέο τους δίσκο και αναμένουν την κυκλοφορία του από την Ikaros Records τον επόμενο μήνα.

Η μπάντα:

Ιωσήφ Κυρίτσης: φωνή, κιθάρες, lapsteel

Γιώργος Κατσάνος: κιθάρες, φυσαρμόνικα

Γιάννης Κατσάνος: μπάσο

Νίκος Κώνστας: κιθάρα

Δημήτρης Γρηγοριάδης: τύμπανα, κρουστά

Robert Sin & The Huckleberries



Ο Robert Sin είναι από τους λίγους εγχώριους καλλιτέχνες, του οποίου η μουσική παιδεία αποτελείται από ένα ιδιαίτερα διευρυμένο φάσμα ιδιωμάτων, από τη γένεση έως και τη σύγχρονη έκφραση της μουσικής, γεγονός που τον κάνει να διαφέρει αισθητά από τους σύγχρονούς του, τόσο στη σύνθεση όσο και στην ευαίσθητη ερμηνεία του. Πτυχιούχος Αρμονίας, μεγαλωμένος μέσα στη μουσική από τον πατέρα του, που υπήρξε λάτρης και εγκυκλοπαιδικός γνώστης της μουσικής και ο ίδιος, όλως παραδόξως ή και καθόλου, ο Robert διάλεξε να εκφραστεί μέσα από τον δρόμο της Americana, χωρίς όμως να αφήνει έξω από τη μουσική του τις συναισθηματικές και εκφραστικές αξίες του ευρύτερου πεδίου του rock ‘n’ roll.

Οι Huckleberries αεροβατούν ανάμεσα στην Americana, στα Blues και στο Dream Psych Rock, με χαρισματικές μεταλλάξεις των ακουσμάτων του frontman τους: Bob Dylan, Neil Young, Jason Molina, Jack White, Ryan Adams, Conor Oberst, Richmond Fontaine κ.ά. Ο βαθύς, μεστός ήχος του συγκροτήματος δεν περιορίζεται όμως εκεί, για τον απλούστατο λόγο ότι μαζί με τον Robert παίζουν μουσικοί από πολλές και διαφορετικές μουσικές τάσεις. Με πρώτο και καλύτερο το δίδυμο Χαμπίπη – Μπουρούσα, γνωστό από το συγκρότημα των Libido Blume, στην κιθάρα και στα τύμπανα αντιστοίχως, σε θέση έκπληξη την Evi Hassapides Watson των Echo Tattoo και των She Tames Chaos (στους οποίους παίζουν τρία από τα μέλη των RS&TH, συμπεριλαμβανομένου και του Sin), που εδώ παίζει μπάσο και τραγουδάει backing vocals, τον Θοδωρή Καράμπαλη γνωστό και ως «Θείο» στα πλήκτρα, και τον γνωστό Pedal Steeler John Hardy, που είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στο σχήμα.

Η μπάντα:

Robert Sin

Evi Hassapides Watson

Stelios Hampipis

John Hardy

Theo Karampalis

Dimitris Bourousas

Small Chanter



Ο Small Chanter είναι το προσωπικό project του Γρηγόρη Ψαλτάκου, τραγουδιστή των Mr. Highway Band. Σκοτεινές μελωδίες με σαφείς επιρροές από τη Folk Americana και τη μουσική Country. Το σχήμα δημιουργήθηκε το 2015, και αυτή την περίοδο βρίσκεται στο studio για την πραγματοποίηση του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ του.

Οι μουσικοί που συνοδεύουν τον Small Chanter είναι οι:

Κώστας Νικολάου: βιολί

Διονύσης Τσιούνης: μπάσο

Δημήτρης Τσάρνος: νταούλι