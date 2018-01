Οι One Drop Forward έρχονται στο Κρεμλίνο!

Οι Θεσσαλονικείς One Drop Forward, μουσικά ενεργοί για πάνω από 2 δεκαετίες, θεωρούνται από πολλούς το επιδραστικότερο ελληνικό reggae συγκρότημα. Η βάση της μουσικής του πολυμελούς σχήματος είναι η reggae, με πολλά όμως εμφανή στοιχεία και από άλλα είδη μουσικής, και φυσικά καταλυτική την αειθαλή παρουσία του frontman Stefanatty.

Ο πολύ χαρακτηριστικός και ιδιαίτερος ήχος των One Drop Forward, αποτυπώνεται στους 3 δίσκους της μπάντας: “One Drop / Laternativa” split album, “We need Knowledge” και το πιο πρόσφατο “Bird on a Fence”, το εμβατηριακό “Take me Ganja” έχει αισίως ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια views, στο you tube ενώ αμέτρητες είναι οι συναυλίες και τα ταξίδια που έχει κάνει το συγκρότημα μέσα στα χρόνια, εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων. Και φυσικά έπεται δυναμική συνέχεια, κάτι που θα διαπιστώσουμε με την ανανεωμένη σύνθεση τους στο live stage Κρεμλίνο.

Παρασκευή 12 Ιανουαρίου

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 22.00

Προπώληση και ταμείο : 10 ευρώ

Kremlino

Καραίσκου 119, Πειραιάς

Τηλ. 210 410 0010