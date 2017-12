Οι Optimo (Espacio) σε ένα δυνατό μεταμεσονύκτιο DJ set στο 6 d.o.g.s

Το ντουέτο JD Twitch & JG Wilkes ή αλλιώς Optimo (Espacio), γνωστό ανά τον πλανήτη για τα εκστατικά σετ του, από το Sónar και το Primavera μέχρι τα «ιδρωμένα» υπόγεια της Γλασκώβης και του Τόκιο, έρχεται το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στο six d.o.g.s, για το συναρπαστικότερο πάρτι της χρονιάς που φεύγει.

Optimo Espacio (UK, Optimo Music)

Οι Optimo αποτελούνται από το δίδυμο Τwitch και Jonnie Wilkes, των οποίων τα θρυλικά, πλέον, “Optimo nights” στη Γλασκώβη, αλλά και σε όλο τον κόσμο, αναμιγνύουν μαεστρικά την techno με την electro, τη house με τη rock, προσμειγνύοντας ασυνήθιστα στοιχεία.

Ξεκίνησαν ως Optimo το 1997, αν και από το 1987 ακολουθούσαν παράλληλες πορείες ως DJs και παραγωγοί. Και οι δύο έπαιζαν μουσική διαφορετική από αυτή που επικρατούσε την εποχή τους: ο Twitch κυρίως electro, θορυβώδες rock και punk funk της Νέας Υόρκης των ‘80s, όπως διαμορφώθηκε από τους Liquid Liquid (από εκεί άλλωστε πήραν και το όνομά τους), ενώ o Wilkes κυρίως reggae, funk και jazz. Με την άφιξη της techno ο Twitch ίδρυσε το πρώτο techno club της Σκωτίας, το Pure, το οποίο λειτούργησε για 10 χρόνια και από τα decks του οποίου πέρασαν –για πρώτη φορά στην Ευρώπη– ονόματα, όπως οι Jeff Mills, Green Velvet και Richie Hawtin, αποκτώντας έτσι μια μυθική διάσταση. Ταυτόχρονα με το Pure, ο Twitch ίδρυσε και τρεις δισκογραφικές εταιρείες με ένα εξαίρετο roster το οποίο περιλάμβανε κυκλοφορίες από σημαντικά ονόματα, όπως οι Coil, Chris & Cosey, Jimi Tenor και Orlando Voom.

Το 1997, ίδρυσαν τις δικές τους εβδομαδιαίες βραδιές με τίτλο “Optimo (Εspacio)” στο Sub Club της Γλασκώβης ως αντίδραση στο 4/4 techno που κατέκλυζε παγκοσμίως τις πίστες. «Τα πάντα όλα» ήταν η φιλοσοφία τους πίσω από τις συγκεκριμένες βραδιές, οι οποίες γρήγορα γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Οι “Optimo” βραδιές απογείωσαν τη φήμη του Sub Club ανά τον πλανήτη, καθώς από τα residencies τους πέρασαν όλα τα μεγάλα ονόματα της techno και της house, ενώ έφτασε στο σημείο να βραβευθεί από το Mixmag ως “Club of the Year”.

Το μυστικό της επιτυχίας των Optimo και της καθολικής αναγνώρισης που τυγχάνουν από τους clubbers όλων των dance «φυλών» ανά τον κόσμο, είναι η ικανότητά τους να «διαβάζουν» το κοινό, είτε πρόκειται για ένα μικρό «ιδρωμένο» υπόγειο στο Τόκιο είτε για το closing set του Sónar.

Chevy (GR, Needless)

Ο Βασίλης Σεβδαλής έχει εμφανιστεί στα σημαντικότερα bar, club και festival της χώρας, έχει πλαισιώσει δημοφιλείς ξένους καλλιτέχνες και έχει συνεργαστεί με τους περισσότερους αξιόλογους Έλληνες DJs και παραγωγούς και έχει συμμετάσχει σε ή διοργανώσει αμέτρητα parties. Ψηφιακή soul, ηλεκτρονικό funk, νέο-disco, house, techno, electro, σύγχρονα edits σε παλιότερα κομμάτια και dance classics, ή αλλιώς ηλεκτρονική μουσική σε ένα μοντέρνο dance fusion, o ήχος που προωθεί με πάθος, πάνω από μια δεκαετία. Αυτό τον καιρό «τρέχει» το Needless mobile party, και διατηρεί τα DJ residencies του στα αγαπημένα του spots στην πόλη.

Bad Spencer (GR, Yes it does!! Sure it does!!)

O Bad Spencer είναι συνδημιουργός και resident dj του αθηναϊκού mobile party “Yes it does!! Sure it does!!”, που εδώ και σχεδόν μια δεκαετία κάνει πιο ενδιαφέρουσες τις αθηναϊκές νύχτες. Μέσα σ’ αυτά τα χρόνια, έχει βάλει μουσική σε πολλούς χώρους και για πολλά parties, εντός και εκτός Ελλάδος, συνοδεύοντας συχνά μερικούς από τους προσωπικούς του ήρωες djs. Οι Optimo είναι δύο από τους μεγαλύτερους, ενώ τα back2back set είναι από τα αγαπημένα του, οπότε αναμένει τη βραδιά αυτή με μεγάλη ανυπομονησία.

Diskotekken (GR)

Το Diskotekken είναι το mobile party των Παναγιώτη Μένεγου (Eν Λευκώ 87.7 / Λατέρνατιβ) & Χρήστου Αγγελόπουλου (Best 92.6) και σε αυτό συνήθως παίζουν indie anthems που χορεύονται, σκοτεινά synths για τα μελαγχολικά αγόρια και κορίτσια που δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα αναλογικά ‘80s, μεταλλαγμένη disco για όσους δεν θέλουν να γυρίζουν μόνοι τους σπίτι και acid δυναμίτες για τους αθεράπευτους ravers.

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Μετά τα μεσάνυχτα

six d.o.g.s

Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι

Τηλ. 210 3210510

Εισιτήρια

Προπώληση: 8 €

Ταμείο: 12 €

Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr, 11876, Viva kiosks (Συντάγματος και Τεχνόπολης), καταστήματα Seven Spots, Reload Stores, Media Markt Greece, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης και στο athinorama.gr