Οι Orange Goblin θα αναστατώσουν με τους metal ρυθμούς τους Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέμβριο!

Οι φοβεροί και τρομεροί Orange Goblin έρχονται στην Ελλάδα για δύο εκρηκτικές συναυλίες, την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στο Eightball (Θεσσαλονίκη) και το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στο Fuzz Live Music Club (Αθήνα)!

Η αγαπημένη μπάντα του σκληρού ήχου επιστρέφει, έχοντας ήδη μπει στην 3η δεκαετία της μέχρι τώρα πορείας της, για να αποδείξει πως αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σίγουρα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Διότι, όσοι λένε πως οι συναυλίες τους είναι προβλέψιμες έχουν 100% δίκιο. Ξέρεις πως θα είναι εκκωφαντικοί και φανταστικοί πριν καν βγουν στη σκηνή!

Με περιγραφές όπως «μία από τις κορυφαίες live μπάντες εδώ και δεκαετίες» και «πολύ απλά, η καλύτερη metal μπάντα της Μ. Βρετανίας», οι Orange Goblin συνεχίζουν τον δρόμο τους χωρίς να νοιάζονται για μόδες, ήχους και οτιδήποτε μοντέρνο. Παίζουν για τους εαυτούς τους και τους οπαδούς τους, με τις ασταμάτητες περιοδείες και τη μουσική τους να αποτελούν είναι τρόπο ζωής!

Από το κλασικό ντεμπούτο τους “Frequencies From Planet Ten” και το “A Eulogy For The Damned”, μέχρι το “Back From The Abyss” και το περσινό “The Wolf Bites Back”, έχουν κερδίσει τον σεβασμό όλων και η αξία τους θεωρείται αδιαμφισβήτητη και, πλέον, δεδομένη.

Μόνιμα καλεσμένοι σε φεστιβάλ όπως τα Download, Bloodstock, Ozzfest, Wacken OpenAir, συνεχίζουν να δυναμώνουν συνεχώς το status τους, με πελώρια riffs, hard rock ενέργεια και heavy metal καρδιά. Από τους Sabbath και τους Motörhead στους Thin Lizzy, Celtic Frost, Danzig και Black Flag, ο ήχος τους συνδυάζει αγαπημένες επιρροές με έναν μοναδικό τρόπο και μας κάνει να αισθανόμαστε πως οι Orange Goblin είναι μια μπάντα που δεν θα μας προδώσει ποτέ.

Αν τρέχει αίμα στις φλέβες σου, είναι αδύνατο να λείψεις από αυτές τις δύο βραδιές!

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Eightball

Πίνδου 1, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 6937176490

Η προπώληση ξεκινάει προς 15 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 18 ευρώ.

Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 21 ευρώ.

Διάθεση:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online: viva.gr, fixfactoryofsound.gr

Φυσικά σημεία: καταστήματα Reload, Seven Spots, Wind

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Fuzz Live Music Club

Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος

Τηλ. 210 3450817

Η προπώληση ξεκινάει προς 17 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 20 ευρώ.

Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 23 ευρώ.

Διάθεση:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online: viva.gr, fuzzclub.gr

Φυσικά σημεία: καταστήματα Reload, Seven Spots, Wind, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni’s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)