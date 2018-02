Η Patricia Elizabeth Abrahams σε ένα αποκριάτικο disco party!

Ένα μοναδικό αποκριάτικο πάρτυ με τα ωραιότερα και γνωστότερα τραγούδια της χρυσής εποχής της DISCO… και όχι μόνο…

Let’s celebrate…! Let’s sing…! Let’s dance…! Μια μουσική παράσταση που έχει επιμεληθεί ο Πάνος Αμαραντίδης. Θα ακουστούν: I WILL SURVIVE (GLORIA GAYNOR) HOT STUFF (DONNA SUMMER) RING MY BELL (ANITA WARD) THINK (ARETHA FRANKLIN) FLASH DANCE (IRENE CARA) IT’S RAINING MEN (WEATHER GIRLS) και πολλές άλλες αξέχαστες επιτυχίες…

Η Patricia Elizabeth Abrahams συστήνεται:

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής. Από οικογένεια Gospel τραγουδιστών, δεν θα μπορούσε και να μη γίνει και η ίδια τραγουδίστρια. Στην Ελλάδα βρίσκεται 24 χρόνια. Έχει φοιτήσει στη Θεατρική Σχολή της Μαίρης Ραζή “Η ΠΡΟΒΑ” καθώς και στην σχολή τέχνης THE ART SCHOOL του Ηλία Μαροσούλη με image maker τον Νίκο Μουρατίδη και δασκάλα μουσικής και φωνητικής την σοπράνο Τζίνα Πούλου. Πολλά χρόνια επαγγελματίας ερμηνεύτρια, με αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις και συνεργασίες συμμετείχε στο «THE VOICE OF GREECE 2» με πολύ καλές κριτικές και έφτασε μέχρι τα live

Συντελεστές:

Τραγούδι: Patricia Elizabeth Abrahams

Πλήκτρα: Μάκης Μέρλος

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Πάνος Αμαραντίδης

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Διάρκεια: 2:30 ώρες με διάλειμμα

Ώρα προσέλευσης: 21:30 – Ωρα έναρξης: 22:00

El Convento Del Arte

Βιργινίας Μπενάκη 7 Μεταξουργείο, Αθήνα

Είσοδος: 8 euro

Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr