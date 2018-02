Η Πέννυ Μπαλτατζή για μία εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη!

Η Πέννυ Μπαλτατζή, το κορίτσι που μας έκανε να ερωτευτούμε ξανά από την αρχή το swing και την vintage αισθητική, επιστρέφει επί σκηνής!

Πιο ώριμη, μουσικά και δημιουργικά, από ποτέ, η Πέννυ κάνει μια στροφή στον ήχο και την εικόνα της προς πιο σύγχρονα μονοπάτια, λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου, 3ου στη σειρά και 1ου προσωπικού της άλμπουμ, την άνοιξη του 2018.

To Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στο Καφέ του Μύλου, η Πέννυ Μπαλτατζή επιλέγει να μας ταξιδέψει στον ευφάνταστο κόσμο της, με μια συλλογή τραγουδιών που ξεκινά από τα παλαιότερα δικά της και πολύ αγαπημένα (Εξωτικό Χαρμάνι, Καλάθι, Δεκάρα, Γυφτάκι) και συμπληρώνεται με πρωτότυπες διασκευές τραγουδιών από την ελληνική και διεθνή δισκογραφία (Dedication του Μ. Χατζιδάκι, Ξύπνα Αγάπη Μου του Μ. Πλέσσα, Let the Sunshine In κ.α.), ενώ το setlist θα περιλαμβάνει και μερικά τραγούδια από το επερχόμενο νέο της άλμπουμ – όλα τα παραπάνω με τη συνοδεία επί σκηνής της νέας της μπάντας και σε ενορχηστρώσεις κεφάτες και «καθαρές».

Για όλους αυτούς τους λόγους, μας καλεί να την ακολουθήσουμε, από πόλη σε πόλη, βουτώντας στα απαλά χρώματα μιας όμορφης Κυριακής…

Ξυπνάς… Κι είναι Κυριακή – Πέννυ Μπαλτατζή

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης (κιθάρες, ενορχηστρώσεις, programming)

Στέλιος Φραγκούς (πλήκτρα)

Κωνσταντίνος Ζέρβας (τύμπανα)

Ηλίας Καρκαβέλιας (μπάσο)

Επιμέλεια ήχου: Νίκος Κόλλιας

Φωτογραφία: Χρήστος Τζούτης

Δημιουργία μακέτας: Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 22:00

Καφέ του Μύλου

Ανδρέου Γεωργίου 56, περιοχή Σφαγεία

Τηλ κρατήσεων: 6949950530, 2310.522822

Είσοδος: 12€

Προπωληση: 10€

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

ΣΑΡΩΘΡΟΝ (Λαδάδικα, Κατούνη 17 – 2310.538282)

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ (Πλατεία Ναυαρίνου 14 – 2310.278515)

ΔΙΩΡΟΦΟΝ (Kαλαμαριά, Κερασούντος 81 – 2310.453998)

JOLLITY (Ευοςμος, Παύλου Μελα 25, 2310. 759409

Και ιντερνετικά www.viva.gr