Η Πέννυ Μπαλτατζή κάνει τα Σάββατα στο Passport Κεραμεικός, σαν να “Ξυπνάς… Κι είναι Κυριακή”!

Η Πέννυ Μπαλτατζή, το κορίτσι που μας έκανε να ερωτευτούμε ξανά από την αρχή το swing και την vintage αισθητική, επιστρέφει επί σκηνής!

Πιο ώριμη, μουσικά και δημιουργικά, από ποτέ, η Πέννυ κάνει μια στροφή στον ήχο και την εικόνα της προς πιο σύγχρονα μονοπάτια, λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου, 3ου στη σειρά και 1ου προσωπικού της άλμπουμ, την άνοιξη του 2018.

Μετά από ένα σύντομο ταξίδι με σταθμούς σε διάφορες μικρότερες πόλεις στην Ελλάδα, ολοκληρώνει τη χειμερινή της περιοδεία επιστρέφοντας στην Αθήνα και στη σκηνή του PassPort Κεραμεικός – Upstairs, για 2 μοναδικά live, Σάββατο 24 & 31 Μαρτίου.

Ξυπνάς και είναι Κυριακή, λοιπόν, και η Πέννυ επιλέγει να μας ταξιδέψει στον ευφάνταστο κόσμο της, με μια συλλογή τραγουδιών που ξεκινά από τα παλαιότερα δικά της και πολύ αγαπημένα (Εξωτικό Χαρμάνι, Καλάθι, Δεκάρα, Γυφτάκι) και συμπληρώνεται με πρωτότυπες διασκευές τραγουδιών από την ελληνική και διεθνή δισκογραφία (Dedication του Μ. Χατζιδάκι, Ξύπνα Αγάπη Μου του Μ. Πλέσσα, Let the Sunshine In κ.α.), ενώ το setlist θα περιλαμβάνει και μερικά τραγούδια από το επερχόμενο νέο της άλμπουμ – όλα τα παραπάνω με τη συνοδεία επί σκηνής της νέας της μπάντας και σε ενορχηστρώσεις κεφάτες και «καθαρές».

ΞΥΠΝΑΣ… ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ – Πέννυ Μπαλτατζή

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης (Κιθάρες, Φωνητικά, Ενορχηστρώσεις, Live Music Production)

Στέλιος Φραγκούς (Πλήκτρα, Φωνητικά)

Κωνσταντίνος Ζέρβας (Τύμπανα, Φωνητικά )

Ηλίας Καρκαβέλιας (Ηλ. Μπάσο, Φωνητικά)

Επιμέλεια ήχου: Νίκος Κόλλιας

Φωτογραφία: Χρήστος Τζούτης

Σάββατο 24 & 31 Μαρτίου

ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ: 21.30

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 22.30

PASSPORT ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Upstairs

Κεραμεικού 58 & Μαραθώνος, Αθήνα

Tηλ. κρατήσεων 2105222203

Τιμές εισιτηρίων:

13 ευρώ (στο bar, με μπύρα ή κρασί) – 20 ευρώ (σε τραπέζι, με ποτό)