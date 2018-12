Οι περίφημοι New Order στο Release Athens 2019!

Το Release Athens παρουσιάζει μια από τις πιο επιδραστικές και καταξιωμένες μπάντες στην ιστορία της pop/rock μουσικής. Οι περίφημοι New Order θα είναι στην Πλατεία Νερού, την Κυριακή 16 Ιουνίου, σε μια βραδιά γεμάτη με τα διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια της απίστευτης πορείας τους.

Προερχόμενοι από τις στάχτες των μοναδικών Joy Division, οι πάντα αινιγματικοί New Order κατόρθωσαν να μετατρέψουν την οδύνη από την απώλεια του μοναδικού Ian Curtis σε αληθινό θρίαμβο. Πραγματικά, αποτελούν μία σπάνια περίπτωση όπου στην ουσία οι ίδιοι άνθρωποι κατάφεραν να σημαδέψουν τη σύγχρονη μουσική εις διπλούν!



Από τη μία, η βαριά κληρονομιά των θρυλικών Joy Division, ενός βραχύβιου συγκροτήματος που ακόμα και σήμερα αποτελεί αντικείμενο λατρείας για αμέτρητους φίλους της post-punk / dark wave σκηνής (και όχι μόνο) ανά τον κόσμο, επηρεάζοντας χιλιάδες άλλες μπάντες μέσα στα χρόνια, και από την άλλη η μετεξέλιξή τους σε New Order, η στροφή στον ηλεκτρονικό ήχο και η επίδρασή τους στις επόμενες γενιές μουσικών και ακροατών, καθιστούν τη μπάντα από το Manchester ως ένα από τα ονόματα που έχουν καθορίσει την πορεία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής όσο ελάχιστοι.

Από το “Blue Monday“, αυτό το μοναδικό – σκοτεινό και ταυτόχρονα απίστευτα ρυθμικό – κομμάτι που έχει χαρακτηρίσει τον ηλεκτρονικό / dance ήχο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, εδώ και τέσσερις δεκαετίες, μέχρι το απόλυτο pop διαμάντι, “True Faith“, οι New Order μεγαλούργησαν δίνοντας στη σύγχρονη μουσική τη δική τους, πάντα μελαγχολική και ιδιαίτερη, απόχρωση. “Temptation“, “Everything‘s Gone Green“, “Your Silent Face“, “Age Of Consent“, “Thieves Like Us“, “The Perfect Kiss“, “Subculture“, “Bizarre Love Triangle“, “Regret“, “Singularity“, “Tutti Frutti” είναι μόνο μερικά ακόμα από τα υπέροχα τραγούδια που έχουν γράψει μέσα στα χρόνια και που, μαζί με πολλά ακόμα, στέκουν δίπλα στα αθάνατα τραγούδια των Joy Division, μερικά εκ των οποίων θα ακούσουμε ζωντανά το βράδυ της 16ης Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού: “Love Will Tear Us Apart“, “Transmission“, “Disorder“, “Atmosphere“, “Decades“…

Από το ιστορικό ντεμπούτο τους “Movement” (1981) συνέχισαν ακάθεκτοι να δημιουργούν το δικό τους μύθο, χτίζοντας γύρω από το post-punk παρελθόν και την επιρροή της club σκηνής της Νέας Υόρκης, με αριστουργηματικά αποτελέσματα. Το “Power, Corruption & Lies” κυκλοφορεί το 1983, με προπομπό το ιστορικό “Blue Monday”, το κορυφαίο σε πωλήσεις 12ιντσο της ιστορίας.

Τα κλασικά “Low-Life” (1985), “Brotherhood” (1986), “Substance” (1987) και “Technique” (1989) τους σταθεροποίησαν στην κορυφή. Τα “Republic“ (1993) “Get Ready“ (2001) και “Waiting for the Sirens’ Call“ (2005) διατήρησαν ακμαίο το όνομα και τα υψηλά standards τους.

Το 2011, οι New Order επιστρέφουν δυναμικά στις συναυλίες, ενώ το “Music Complete”, το 2015, κερδίζει κοινό και κριτικούς, με συμμετοχές σαν αυτή του μεγάλου Iggy Pop, αλλά και των Brandon Flowers (Killers) και Elly Jackson (La Roux).

Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχουν σταματήσει ποτέ να περιοδεύουν και να παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα acts σε φεστιβάλ ολόκληρου του πλανήτη, από τα Glastonbury, Latitude, Roskilde, Sonar έως το Coachella.

Οι New Order στην τέταρτη δεκαετία της μοναδικής πορείας τους, συνεχίζουν να εκπλήσσουν και να συγκινούν. Αναζωογονημένοι, με νέο μανιφέστο και line-up, φρέσκο εκλεκτικό ήχο και νέα πνοή!



Η προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 7/12, στις 11:00 το πρωί, προς 38 ευρώ (μονό) και 70 ευρώ (διπλό), και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με αρχική τιμή στα 80 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 100 ευρώ.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ø ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &stools για όλους

Ø open bar

Ø προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο

Ø ιδιωτικό parking

Ø ξεχωριστές τουαλέτες

Ø αναμνηστικό δώρο του φεστιβάλ.

Διάθεση:

Τηλεφωνικά / στο 11876

Online / www.viva.gr / https://releaseathens.gr/ tickets/

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

Κυριακή 16 Ιουνίου

New Order + more (tba)

Πλατεία Νερού / Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου Φαλήρου

Η πρόσβαση είναι εύκολη, τόσο με τα Μέσα Μεταφοράς όσο και με αυτοκίνητο, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο parking.

Μετρό: Σταθμός “Συγγρού – Φιξ” και μετά λεωφορείο / γραμμές Β2 και 550 (Στάση “Φόρος”)

ΗΣΑΠ: Σταθμός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά είτε λεωφορείο / γραμμές 217, Α1, Β1 (Στάση “Φόρος”) είτε τραμ / γραμμές “Αριστοτέλης 4” ή “Θουκυδίδης 3” (Στάση “Δέλτα Φαλήρου”)

Τραμ: Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα – Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου” Γραμμή 3 (από Σ.Ε.Φ. ή από Βούλα – Γλυφάδα), & Γραμμή 4 (από Σ.Ε.Φ. ή από Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου”

Λεωφορείο: Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 (Στάση “Φόρος”)