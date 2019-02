Η σειρά παραστάσεων “Taste the Music” φέρνει νέους δημιουργούς και ιδιαίτερες παραστάσεις, στον μυσταγωγικό χώρο της Αγγλικανικής Εκκλησίας

Η United We Fly εγκαινιάζει την ενότητα “Taste the Music”, μια σειρά συναυλιών, στις οποίες αγαπημένοι, αλλά και ανερχόμενοι, νέοι καλλιτέχνες, αλληλεπιδρούν με διάθεση πειραματισμού και υπόσχονται ιδιαίτερες εμφανίσεις, εμπνευσμένες από την ξεχωριστή ατμόσφαιρα μοναδικών χώρων. Όλα ξεκινούν από τον υποβλητικό χώρο της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου.

21 Φεβρουαρίου: Theodore

Ο συνθέτης και πολυοργανίστας Theodore, κάνει την πρώτη του εμφάνιση για το 2019 στην Αθήνα, μετά την παρουσίαση του album “Inner Dynamics” στο FUZZ τον περασμένο Νοέμβριο και συναυλίες σε διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης και στον Καναδά. Με ανανεωμένη μπάντα, σε ένα concept διαφορετικό, με minimal προσέγγιση, ο Theodore και οι μουσικοί του μας παρουσιάζουν ένα live με κομμάτια του νέου δίσκου αλλά και επιλογές από τους δύο προηγούμενους.

7 Μαρτίου: “ELEKTRONIK MEDITATION”

Ο Γιάννης Αναστασάκης παρουσιάζει το οπτικοακουστικό project αυτοσχεδιασμού “ELEKTRONIK MEDITATION”, συμπράττοντας επί σκηνής με δύο από τους σπουδαιότερους μουσικούς και αυτοσχεδιαστές στην Ελλάδα, την ερμηνεύτρια Σαβίνα Γιαννάτου και τον Χάρη Λαμπράκη (νέι, πλήκτρα). Στο project συμμετέχει η εικαστικός/γλύπτρια, Ναταλία Μαντά (live-visuals / live-painting).

28 Μαρτίου: SWORR.

Oι SWORR. είναι ένα από τα πλέον υποσχόμενα ελληνικά νέα συγκροτήματα με τις εμφανίσεις τους στην Αθήνα να γίνονται άμεσα sold out! Ο μοναδικός τους ήχος, διερευνά τα μονοπάτια της ηλεκτρονικής μουσικής και χαρακτηρίζεται από συναίσθημα, αυθεντικότητα και ιδιαίτερα vocals. Τον Μάρτιο του 2018 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους “SWORR.”.

4 Απριλίου: Σοφία Σαρρή & Πέτρος Λαμπρίδης

Η Σοφία Σαρρή και ο Πέτρος Λαμπρίδης προσεγγίζουν κομμάτια από την περίοδο του baroque, την παραδοσιακή και θρησκευτική μουσική έως την σύγχρονη pop, διασκευασμένα και αναδομημένα με μια avant garde ηλεκτροακουστική χροιά, παίζοντας στα όρια του φυσικού και ηλεκτρονικού ήχου καθώς και συνθέσεις της Σοφίας Σαρρή. Αποδομούν αρμονικά και μελωδικά και πειραματίζονται βασισμένοι πλέον μόνο στη δύναμη της φωνής και των συχνοτήτων του μπάσου δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα μύησης του ακροατή στα άδυτα της φαντασιακής μουσικής τελετουργίας τους.

2 Μαΐου: τεφλόν

Επινοώντας ξανά και ξανά τον καλλιτεχνικό τους εαυτό συνθέτουν όλες τις μουσικές επιτυχίες που γνωρίζετε, αυτές που δεν γνωρίζετε αλλά και αυτές που θα γνωρίσετε. Από το 2007 επιλέγουν να εμφανίζονται, ύπουλα, τυχαία και σποραδικά ως τεφλόν. Ο τρίτος δίσκος τους ήδη μεταδίδεται με κύματα άλφα από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς πομπούς αλλά και από μόντεμ-ρούτερ.

16 Μαΐου: Moa Bones

Ο Δημήτρης Αρώνης aka Moa Bones, φέρνει μαζί την δημιουργική του ενέργεια, τις μουσικές από τη νέα του δουλειά που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2019, αλλά και τη μυστικιστική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει κάθε του εμφάνιση. Με δύο άλμπουμ ήδη στις αποσκευές του, το “Spun” (2015) και το “Aquarelles” (2011), και πολλές ξεχωριστές εμφανίσεις την τελευταία τριετία, ο Moa Bones παρουσιάζει στο live αυτό νέα τραγούδια αλλά και διασκευές.

23 Μαΐου: VASSILINA

Η VASSILINA συνθέτει κομμάτια που εξισορροπούν αισθητικά στοιχεία της ποπ με σκοτεινές ηλεκτρονικές αναφορές από Fever Ray, FKA Twigs, Sevdaliza και Portishead. Έντονο reverb, delay και field-recodings δημιουργούν ένα ρομαντικά μελαγχολικό ηχοτόπιο, ενώ τα φωνητικά υποκαθιστούν την εσωτερική αυτή φωνή η οποία αντηχεί και δονεί το σώμα, οδηγώντας το σε μια κατάσταση έκστασης. Τον Mάρτιο του 2018, κυκλοφόρησε με την Undo Records το πρώτο της EP, “In-Sōma”. Σχεδόν ένα χρόνο μετά το “In-Sōma”, το νέο της single “PAIN”. πρόκειται να κυκλοφορήσει ηλεκτρονικά στις 22 Φεβρουαρίου.

31 Μαΐου: Afformance

Το 2017 βρήκε τους Afformance στον απόηχο ενός τολμηρού δισκογραφικού project, της ταυτόχρονης κυκλοφορίας δύο albums, με δύο διαφορετικούς προσανατολισμούς αλλά και δύο διαφορετικές προσωπικότητες, σε μουσικό και θεματολογικό επίπεδο, μέσω της δισκογραφικής United We Fly. Στο “Taste the Music” θα παρουσιάσουν ζωντανά για πρώτη φορά ολόκληρο το “Music for Imaginary Film #1”, με guest μουσικούς.