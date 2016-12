Η Σοφία Σαρρή κυκλοφορεί τον πρώτο της προσωπικό δίσκο, “Euphoria”!

Αιωρούμενα θραύσματα γήινης πραγματικότητας μετασχηματίζονται για να αγκαλιαστούν σε μια παράξενη ένωση, γιορτάζοντας τη νέα ευφορική υπόστασή τους, απηχώντας ζωή και μυστικιστικά όνειρα. Η μουσική της Σοφίας Σαρρή είναι προσωπική, παγανιστική και μαγική. Ένα σύμπαν όπου οι επιλογές χωρίς συμβιβασμούς είναι ευπρόσδεκτες, επιτρέποντας στην Κρητική λύρα, από τα βουνά της γενέτειράς της, να αισθάνεται άνετα δίπλα στο αναλογικό synth και στο δαιμονισμένο χτύπημα του διπέταλου.

“Κάθε κομμάτι έχει την ιστορία του” λέει η Σοφία, “ένας ιερός δεσμός με τη φύση, σαν να υπάρχει ένα τοτέμ στο πνεύμα του κάθε τραγουδιού”. To φεγγάρι, ο κούκος, ο λύκος, τα έγχορδα και τα ηλεκτρονικά micro beats μοιάζουν να ενώνονται άψογα με τα άλλοτε εύθραυστα και άλλοτε δυναμικά φωνητικά της Σοφίας, εκδηλώνοντας την παντοδυναμία της φύσης.

Το ταξίδι της Σοφίας στη μουσική και το τραγούδι είναι μεγάλο. Έχει ερμηνεύσει και συνθέσει για μπάντες διαφορετικού υπόβαθρου, όπως η post rock κολεκτίβα των Night on Earth, πρωτοπόροι για την indie σκηνή της Αθήνας. Αυτή τη φορά το ζητούμενο ήταν να ορίσει και να αφηγηθεί τα μουσικά μονοπάτια που έχει εξερευνήσει μέχρι σήμερα. Να χειριστεί τη φωνή της ως ισότιμο όργανο ανάμεσα στα άλλα μουσικά όργανα και να τραγουδήσει εκ βαθέων το μυστικιστικό παράλληλο σύμπαν της. Πειραματίζεται τόσο με τις παραδοσιακές όσο και με τις σύγχρονες φόρμες, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί το συνονθύλευμα της μαζικής ηχητικής και μουσικής πληροφόρησης που χαρακτηρίζει τη γενιά της.

Δύσκολο να βάλεις ετικέτα στη μουσική της: avant rock με μια μικρή δόση σκανδιναβικού black metal, urban ambient, dark-hop… Τη στιγμή που είμαστε έτοιμοι να την κατηγοριοποιήσουμε καταφέρνει να ξεγλιστρήσει. Όπως άλλωστε είναι αναμενόμενο από μία καλλιτέχνη της οποίας οι επιρροές απλώνονται σε ολόκληρο το μουσικό σύμπαν και εκφράζονται από την υψηλότερη και βαθύτερη ανθρώπινη ανάγκη: την επικοινωνία.

Το “Euphoria” κυκλοφορεί σε LP, CD και digital album από την Inner Ear.

H Σοφία Σαρρή θα παρουσιάσει live το “Euphoria” στις 24 Φεβρουαρίου στο Six d.o.g.s.

Bio

Η Σοφία Σαρρή μεγάλωσε στα Χανιά της Κρήτης όπου ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική στα 16 της παίζοντας σε μια metal μπάντα με άκρατο ενθουσιασμό. Ξεκινά να αυτοσχεδιάζει τακτικά με την κολεκτίβα των Paracrousis εκτονώνοντας την περιέργεια της για τα όρια της ανθρώπινης φωνής ενώ στη συνέχεια ως μέλος των Night On Earth και ενσωματώνεται στην αθηναική indie και πειραματική σκηνή με βασική στέγη το Μικρό Μουσικό Θέατρο. Με τους Night on Earth κυκλοφορούν τον ομώνυμο πρώτο τους δίσκο το 2006. Το 2008 ξεκινούν μια δισκογραφική και συναυλιακή συνεργασία με τον τραγουδοποιό Θανάση Παπακωσταντίνου και κυκλοφορούν το άλμπουμ Second Hand με παραγωγό το ίδιο. Παράλληλα συμμετέχει σε μια πληθώρα μουσικών project δοκιμάζοντας τις δυνάμεις της ως performer όπως η a cappella γυναικεία ομάδα, Σανάδες. Οι Σανάδες μαζί με το beatbox ντουέτο των Word of Mouth παρουσιάζουν τη μουσική α καπέλα παράσταση τους, σε πλήθος συναυλιακών χώρων και φεστιβάλ (Ε.Φ, Αθηναΐδα, Μέγαρο Μουσικής, Υιακύνθεια). Έχει επίσης συνεργαστεί με καλλιτέχνες της εγχώριας σκηνής (Θανάσης Παπακωσταντίνου, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Πορτοκάλογλου κ.ά.) και συμμετέχει σε γκρουπ και μουσικά σύνολα όπως οι πειραματιστές Luup, το αυτοσχεδιαστικό LYD quartet και οι Borderline Syndrome.

Στις αρχές του 2017 αναμένεται να κυκλοφορίσει ο πρώτος της προσωπικός δίσκος με δικές της συνθέσεις από την Inner Ear.