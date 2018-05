Οι Στέρεο Νόβα σ’ ένα live με ελεύθερη είσοδο στο ΚΠΙΣΝ…

Το ελληνικό συγκρότημα που έγραψε ιστορία στην ηλεκτρονική μουσική και στιγμάτισε μία ολόκληρη γενιά, οι Στέρεο Νόβα, έρχονται για μια ιστορική κοινή εμφάνιση στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ.

Είκοσι χρόνια μετά την τελευταία τους κοινή δουλειά, οι Κωνσταντίνος Βήτα και Μιχάλης Δέλτα, θα παρουσιάσουν στο Summer Nostos Festival παλιότερο αλλά και νέο υλικό από τη μουσική τους.

Οι Στέρεο Νόβα δημιουργήθηκαν το 1989 και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ το 1992. Ήταν συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής με στοιχεία trip hop, ambient και techno. Τα μέλη τού συγκροτήματος ήταν οι Κωνσταντίνος Βήτα, Μιχάλης Δέλτα και Αντώνης Παλάσκας. Ηχογράφησαν 5 άλμπουμ που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, με το MTV να αναφέρει ότι η μουσική τους επηρέασε την ελληνική ηλεκτρονική μουσική όσο και την ποπ. Το συγκρότημα διαλύθηκε το καλοκαίρι του 1997 ενώ τα μέλη του γκρουπ συνέχισαν την μουσική τους πορεία ξεχωριστά.

Είκοσι χρόνια μετά ο Κωνσταντίνος Βήτα και ο Μιχάλης Δέλτα συναντιούνται ξανά, στο στούντιο για να ηχογραφήσουν υλικό για τον «Ουρανό», έναν καινούργιο Στέρεο Νόβα δίσκο, και στην σκηνή του Summer Nostos Festival σε μια μοναδική μεγάλη συναυλία για να παρουσιάσουν αυτό το νέο υλικό μαζί με επιλογές από τις παλαιότερες τους δουλειές.

Ειδικά για αυτή τη συναυλία, ο Νίκος Πατρελάκης σκηνοθετεί τα visuals που θα συνοδεύσουν τη μουσική των Στέρεο Νόβα. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες της Ελλάδας, ενώ computer graphics και animations δημιουργήθηκαν για την περίσταση από την ομάδα του DOC TV Specials. Εικόνες από τη φύση και το αστικό τοπίο, αστέρια και πλανήτες, σωματίδια και οι τροχιές τους, γεωμετρία, αρμονία και αντανάκλαση, είναι τα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο Νίκος για να δημιουργήσει μια αντιστικτική οπτική ιστορία που θα πλαισιώσει τη μουσική αφήγηση των Στέρεο Νόβα.

Στέρεο Νόβα

Κωνσταντίνος Βήτα: Synths, φωνή

Μιχάλης Δέλτα: Synths

Συμμετέχει στα τύμπανα ο Πέτρος Τσαμπαρλής (Six For Nine)

Γιάννης Λαμπρόπουλος: Ηχοληψία

Παύλος Πανταζόπουλος: Ηχοληψία

Γιώργος Βουδαντάς: Ηχοληψία σκηνής

Σπύρος Κουρκουμέλης: Φωτισμοί

Visuals & Video Art: DOC TV Specials

Σκηνοθεσία & επεξεργασία: Νίκος Πατρελάκης

Κινηματογράφηση: Κώστας Κατριός, Νίκος Πατρελάκης

CG & animation: Yas Borodin, Ηλιάνα Τσαπατσάρη

Οργάνωση Παραγωγής: Ερωδιός Live – Γιάννης Μητρούδης

Δευτέρα, 18 Ιουνίου

Ώρα έναρξης: 22:00

ΚΠΙΣΝ

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος – Ξέφωτο

Είσοδος ελεύθερη

*Το SNFestival είναι μία διοργάνωση / δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.