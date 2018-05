«Η συναυλία των Scorpions στο Καλλιμάρμαρο θα είναι ένα πολιτιστικό γεγονός»… Ρεπορτάζ από τη συνέντευξη τύπου…

Γράφει ο Φίλιππος Λαμπρινός

Φωτογραφίες: Στάθης Κατάρας

Δύο μήνες σχεδόν πριν την προγραμματισμένη για τις 16 Ιουλίου συναυλία τους στο Καλλιμάρμαρο, στην Αθήνα βρέθηκαν το πρωί της τρίτης οι Scorpions, για την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και την γνωριμία με τους εκπροσώπους των Μέσων. Από το θρυλικό γερμανικό συγκρότημα παρευρέθηκαν ο τραγουδιστής Κλάους Μάινε και ο κιθαρίστας και ιδρυτής τους Ρούντολφ Σένκερ. Μαζί τους ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Στέφανος Τσιαλής, ενώ τη συζήτηση συντόνιζε η Μαρία Παπαλάμπρου.

Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής και η ανταπόκριση των Μέσων ήταν τόσο μεγάλη που με δυσκολία χωρέσαμε στην αίθουσα. Χαμογελαστοί, ιδιαίτερα κεφάτοι και ντυμένοι όπως αρμόζει σε αληθινούς Ροκ Σταρ οι «Σκορπιοί» πήραν θέση πίσω από τα μικρόφωνα και απάντησαν με ειλικρίνεια και χιούμορ στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν.Πρώτη τον λόγο πήρε η Μαρία Παπαλάμπρου , η οποία καλωσόρισε τους Scorpions στην Ελλάδα και έκανε μια μικρή περίληψη των προηγούμενων επισκέψεών τους στη χώρα μας . «Μεγάλη τιμή» και «σπουδαία πρόκληση» χαρακτήρισε την συνεργασία με τους Scorpions ο διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και εμπνευστής αυτής της συνεργασίας Στέφανος Τσιαλής , ο οποίος στάθηκε στις δυσκολίες και τις διαφορές που έχει η κλασσική ροκ μουσική από την ορχηστρική και τόνισε: «Θέλουμε να κάνουμε μία γέφυρα. Θεωρούμε πως τα είδη καλής μουσικής πρέπει να συναντιούνται και να εμπνέονται το ένα από το άλλο», ενώ μάλιστα δήλωσε πως για την Κρατική Ορχήστρα θα είναι κάτι πρωτόγνωρο να παίξει μπροστά σε τόσες χιλιάδες κόσμο.«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα επιστρέψουμε στην Αθήνα και θα παίξουμε στο Καλλιμάρμαρο, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και ιστορικό μέρος» δήλωσε αρχικά από την πλευρά του ο Κλάους Μάινε, ο οποίος εξέφρασε την άποψη πως αυτή η εμφάνιση τους στην Ελλάδα θα είναι κάτι ξεχωριστό γι αυτό και πήρε την ονομασία “”: «Αυτή δεν θα είναι μια απλή συναυλία, αλλά ένα πολιτιστικό γεγονός. Δεν θα είναι μια κλασσική συναυλία όπου υπάρχει ένα opening act και θα ακολουθεί ο Headliner. Θα είμαστε όλοι μαζί στην σκηνή. Νιώθουμε πολύ κοντά μας το ελληνικό κοινό όλα αυτά τα χρόνια και είμαστε πολύ περήφανοι γι΄ αυτό».«Επιστρέφουμε στην χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία» δήλωσε ο κιθαρίστας και ιδρυτής των Scorpions Ρούντολφ Σένκερ, ο οποίος όπως μας αποκάλυψε μεγαλώνοντας διάβασε Σωκράτη και Πλάτωνα. «Έχουμε μια σχέση από καρδιάς με το ελληνικό κοινό κι αυτός είναι και ο λόγος που αποφασίσαμε τότε να κάνουμε το MTV Unplugged στον Λυκαβηττό. Θέλαμε να δείξουμε σε όλη την Ευρώπη πως εμείς είμαστε εδώ και σας στηρίζουμε», ενώ δήλωσε πανέτοιμος …to rock us like a hurricane!H συνέχεια ανήκε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων με τους γερμανούς μουσικούς να προσπαθούν να εξηγήσουν τις ιδιαιτερότητες που κρύβει η συνεργασία με μια συμφωνική ορχήστρα. «Scorpions σημαίνει φιλία» απάντησαν σε ερώτηση που τους ζητούσε να περιγράψουν την πορεία τους με μία λέξη, ενώ σε ερώτηση αν τους αγχώνει κάτι περισσότερο απάντησαν με χιούμορ «Η ζέστη στην Αθήνα τον Ιούλιο».Η συναυλία των Scorpions με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα πραγματοποιηθεί τηνστο. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την μουσική τους σε μια άλλη διάσταση, στηριζόμενη πάνω στις ήδη υπάρχουσες διασκευές του Κρίστιαν Κολόνοβιτς και της φιλαρμονικής ορχήστρας του Βερολίνου. Θα είναι μια εμπειρία “Once in a lifetime”!

