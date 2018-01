Οι Tango With Lions παρουσιάζουν το “The Light” στο AN Club…

Η Kat (Κατερίνα Παπαχρήστου) επιστρέφει με τους Tango With Lions μετά από πέντε χρόνια δισκογραφικής απουσίας και ενώ με τα προηγούμενα δύο albums τους -“Verba Time” (2010), “A Long Walk” (2013)- έχει δημιουργηθεί ένα πιστό κοινό του συγκροτήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το πολυαναμενόμενο νέο τους album, “The Light”, είναι η πρώτη κυκλοφορία της Inner Ear για το 2018.

Το “The Light” καταγράφει μια επιθυμία ανάδυσης προς το φως μέσα από εννέα ιστορίες-ερωτηματικά εσωτερικής αναζήτησης. Ιστορίες αποχωρισμού, απολαύσεων, αποδόμησης που κινητροδοτούν πότε τον μηδενισμό, πότε την καταβύθιση στο σκοτάδι, πότε την υπερβολική αισιοδοξία, πότε την αποδοχή ότι το σκοτάδι και το φως μπορούν να συνυπάρχουν μονίμως στη μουσική. Αυτή η φυσική συνύπαρξη αποτελεί το νήμα που ενώνει τα τραγούδια του “The Light” στιχουργικά και μουσικά. Εννέα τραγούδια διαφορετικά σε ύφος μεταξύ τους που επανεπιβεβαιώνουν ότι η ατμόσφαιρα στη μουσική των Tango with Lions δημιουργείται μέσα από εικόνες που παρασέρνουν τη μουσική, με βασικό στοιχείο σύνδεσης την θεματική των στίχων.

Το album άρχισε να παίρνει μορφή το 2015 και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2017. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο SCA studio με τον Θοδωρή Ζευκιλή, με συμπληρωματικές ηχογραφήσεις από το AKRON studio από όπου ξεκίνησε η πορεία του δίσκου με τον Βαγγέλη Φάμπα. Το mastering του δίσκου έγινε στα Pytzamax studio από τον Γιάννη Παξεβάνη.

Tango With Lions είναι οι:

Κατερίνα Παπαχρήστου – φωνή, ακουστική κιθάρα, πιάνο

Νίκος Βεργέτης – ντραμς, κρουστά

Jim Staridas – πνευστά

Θοδωρής Ζευκιλής – μπάσο

Ντένης Μόρφης – ηλεκτρική κιθάρα

Μαρία Σαχπασίδη – πλήκτρα, φωνητικά

Opening act: Octave Lissner

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

ΑΝ CLUB

Σολωμού13-15, Εξάρχεια

T: 210 3305056

Είσοδος: 7 ευρώ