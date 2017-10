Οι Thunder live στην Αθήνα!

Το σημαντικότερο Βρετανικό Hard Rock συγκρότημα των 90s και 00s, έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, για ένα δίωρο show που όλοι περιμέναμε, στο Gagarin 205!

Ευχαριστούμε τους φίλους των Thunder για την ανταπόκρισή τους και το Sold-Out στα early-bird εισιτήρια μέσα σε λίγες ώρες από τη γνωστοποίηση μέσω social media!

Η προπώληση συνεχίζεται στην τιμή των €32 στο viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876 καθώς και στα φυσικά σημεία του δικτύου Viva.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

19 ΜΑΙΟΥ 2018

Venue: Gagarin205 Live Stage (Λιοσίων 205 , Αθήνα)

Πόρτες: 20:00 | Έναρξη: 21:00

Τιμές: Early Bird: €29 (50 πρώτα) – Εξαντλήθηκαν

Προπώληση: €32 | Ταμείο: €35

Από την ίδρυσή τους το 1989, οι Λονδρέζοι καθιερώθηκαν ως ένα από τα πλέον συνεπή Βρετανικά acts, με περισσότερα από είκοσι Top-50 singles, αλλά και ως τέλειοι live performers. Τα δύο πρώτα τους albums “Back Street Symphony” (1990) και “Laughing on Judgement Day” (1992) έγιναν χρυσά στο Ηνωμένο Βασίλειο και γνώρισαν την αποθέωση από καλλιτέχνες όπως οι Axl Rose (Guns N’ Roses), οι Aerosmith και ο David Coverdale (Whitesnake).

Βασισμένος στη βαριά κληρονομιά της αφρόκρεμας του Βρετανικού Hard Rock (Led Zeppelin, Bad Company, The Who και Deep Purple), και των μεγάλων τραγουδοποιών όπως οι Kinks, οι Beatles και οι The Faces, ο ήχος τους είναι ένα ανεξίτηλο στο χρόνο μείγμα αξέχαστων μελωδιών και της απόλυτης rock δύναμης. Το “Wonder Days” album του 2015 (το πρώτο τους μετά από έξι χρόνια), μπήκε στο Νο 9 του Βρετανικού chart, ενώ τo διπλό CD/DVD “All You Can Eat” (2016) ανέβηκε κατευθείαν στο Νο1 του DVD Chart. Στις αρχές του 2017 κυκλοφόρησαν το ενδέκατο studio album τους “Rip It Up”, φτάνοντας στο Νο 3 του Βρετανικού chart.

Oι Thunder ξεκίνησαν το 2017 με θριαμβευτικές Βρετανικές περιοδείες και sold out εμφανίσεις σε Ισπανία, Σουηδία και Γερμανία. Έχουν ήδη επιβεβαιώσει τις εμφανίσεις τους στη Γερμανία ως special guests του Alice Cooper, οι προγραμματισμένες εμφανίσεις τους στο Ηνωμένο Βασίλειο την περίοδο των Χριστουγέννων είναι ήδη sold out, ενώ προετοιμάζονται και για τη συμμετοχή τους στο θρυλικό Monsters of Rock Cruise, τον Φεβρουάριο του 2018.

Με ακόμα περισσότερα shows προγραμματισμένα για το 2018, φαίνεται ότι οι Thunder είναι, τώρα, πιο δημοφιλείς από ποτέ, και έρχονται στην Αθήνα στο αποκορύφωμα της πλούσιας καριέρας τους.