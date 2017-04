Οι Toundra, ένα από τα καλύτερα instumental σχήματα της Ευρώπης, στο Fuzz Club

Οι Ισπανοί Toundra, ένα από τα καλύτερα instrumental σχήματα της Eυρώπης, έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η τετραμελής post-rock / experimental μπάντα από τη Μαδρίτη θα βρίσκεται την Πέμπτη 27 Απριλίου στο Fuzz Live Music Club για μία μοναδική συναυλία.

To 2017 συμπληρώνουν 10 χρόνια πορείας και το γιορτάζουν με μια πανευρωπαϊκή περιοδεία η οποία ξεκινά από την Αθήνα, σε μια βραδιά που υπόσχονται να μετατρέψουν σε highlight της δικής τους καριέρας και δικής μας χρονιάς!

Tην πολυαναμενόμενη βραδια θα ανοίξουν δύο ελληνικές μπάντες που απαιτούν την προσοχή μας.

Οι Allochiria, η αθηναϊκή post-sludge μπάντα, μόλις κυκλοφόρησε μέσω της Artof Propaganda το δεύτερο δίσκο της “Throes” που ήδη συζητείται. Δημιουργήθηκαν το 2008, το 2010 ήρθε το ΕP με το όνομά τους ενώ το 2014 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος τους “Omonoia”.

Η μουσική τους θα σου θυμίσει Neurosis, ISIS, Amenra και Cult of Luna με την κεντρική ιδέα να παραμένει η διαφθορά που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο στη μοντέρνα κοινωνία, τη ματαιοδοξία του και την οδυνηρή ρουτίνα. Έχουν μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως οι Deafheaven, Year of no Light, Altar of Plagues και περιόδευσαν στην Ευρώπη με τους Ryvulet από το Βερολίνο το 2015.

Mαζί τους και οι Their Methlab. Σχηματίστηκαν στα Γιάννενα στα τέλη του 2011 και τον Μάρτιο του 2013 κυκλοφόρησαν ένα αυτοχρηματοδοτούμενο demo – EP. H μουσική τους είναι ένα μίγμα post rock/metal με ψυχεδελικά στοιχεία, πάντα πιστοί στο instrumental. Αυτό τον καιρό ετοιμάζουν την κυκλοφορία του πρώτου full length δίσκου τους.

Πέμπτη 27 Απριλίου

Οι ώρες εμφάνισης:

20:00 / doors open

21:00 / Their Methlab

21:45 / Allochiria

22:40 / Toundra

Fuzz Live Music Club

Π. Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος

Εισιτήρια διατίθενται προς 17 ευρώ (ένα εισιτήριο) και 30 ευρώ (δύο εισιτήρια).

Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 19 ευρώ.

Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Seven Spots, Reload, Media Markt, Ευριπίδης και το bit.ly/toundra-tickets