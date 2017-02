Οι Vintage Noir σε μία σειρά από ρετρό jazz, rock n roll lives…

Οι Vintage Noir (trio) θα πραγματοποιήσουν στις αρχές Φεβρουαρίου μία σειρά από ρετρό jazz, rock n roll lives εμπνευσμένα από την χαρά και τον πόνο του έρωτα, όπως ταιριάζει άλλωστε και στον συγκεκριμένο μήνα …

… will you be our Valentines ? …

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου,Vintage Noir live @ 5 δρόμοι , Σουλτάνη 1 (Εξάρχεια) , 9 μ.μ. (ελεύθερη είσοδος).

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, Vintage Noir live @ Ορφέας bar – restaurant , Φωκίωνος Νέγρη 25 (Κυψέλη) , 9.30 μ.μ. (ελάχιστη κατανάλωση 8 ευρώ).

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου ( ανήμερα Αγίου Βαλεντίνου ), Vintage Noir live @ Blue bear , Θεμιστοκλέους 80 (Εξάρχεια) , 10 μ.μ. (ελεύθερη είσοδος).

Το συγκρότημα Vintage Noir αποτελείται από μέλη των Glitter Grotesque, εμφανίζονται ως ντουέτο ή τρίο, διαθέτοντας ανδρικά και γυναικεία φωνητικά. Το ρεπερτόριό τους κινείται στο ευρύτερο φάσμα του ρετρό, από jazz standards, swing, σύγχρονα κομμάτια διασκευασμένα σε vintage ύφος, έως και ακουστικές εκδοχές rock n roll κ.α. τραγουδιών.

Οι Vintage Noir (trio) είναι :

Ιωάννα Noir Ζαχαροπούλου / Ioanna Noir Zacharopoulou – φωνή / κρουστά

Γιώργος Λαγογιάννης / George Lagogiannis – φωνή / πλήκτρα

Θανάσης Γκιουλέας / Thanasis Giouleas – κοντραμπάσο