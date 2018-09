Η Princess Chelsea την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, στο Fuzz Live Music Club!

Η Princess Chelsea, μία από τις πιο ευφάνταστες παρουσίες της indie/pop σκηνής της εποχής μας, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, στο Fuzz Live Music Club!

Το καλλιτεχνικό όχημα της Chelsea Nikkel θα εμφανιστεί στη χώρα μας λίγο μετά την κυκλοφορία του τέταρτου δίσκου της καριέρας της, “The Loneliest Girl”. Το album έχει ήδη αναδείξει ένα σπουδαίο single, το υπέροχο “I Love My Boyfriend”, ένα από τα καλύτερα pop τραγούδια της χρονιάς που συνεχίζει την επιτυχία που είχε η δημιουργός από τη Νέα Ζηλανδία με το, διάσημο πλέον, “The Cigarette Duet”, το οποίο με την ρομαντική synth pop μελωδία και το ιδιαίτερο video που έγινε viral (ξεπερνώντας τα 40 εκατομμύρια views στο Youtube) την έκανε γνωστή και στην Ελλάδα.



Από μικρή δεν σταματά ποτέ και πουθενά! Σπούδασε κλασικό πιάνο, δημιούργησε τις Teenwolf στα μέσα των 00s (έπαιζαν «circus punk», όπως λέει), περιόδευσε με την indie pop μπάντα των Brunettes, συνεργάστηκε με τους The Cosbys and Disciples of Macca, μια tribute-μπάντα στον Paul McCartney!

Πιο πρόσφατα, έπαιζε μπάσο στις Hang Loose, μια ακόμα rock’n’roll μπάντα.

Στο ενδιάμεσο, δούλευε ως συνθέτης σε τοπικό στούντιο ηχογραφήσεων, τελειοποιώντας την τεχνική της στην παραγωγή. Το 2011 κυκλοφορεί το ντεμπούτο της «Lil’ Golden Book», μια μίξη baroque και pop στοιχείων, φτιάχνοντας μόνη της τα υπέροχο videos των τραγουδιών – μεταξύ τους και εκείνο για το «The Cigarette Duet”. O συνεργάτης της Jonathan Bree θα εμφανιστεί και στον επόμενο δίσκο της, «The Great Cybernetic Depression» (2015), μια synth sci-fi όπερα, καθώς και την επόμενη χρονιά στο «Aftertouch». Η επιστροφή της με το «The Loneliest Girl» στις 7 Σεπτεμβρίου θα σηματοδοτήσει το μεγάλο άλμα στην καριέρα της, 30χρονης σήμερα, Princess Chelsea. «Θέλω να ξεγελάσω τον ακροατή, κάνοντάς τον να πιστέψει πως είμαι αυτός ο κοριτσίστικος χαρακτηρας με την αθώα μουσική, μέχρι να τον χτυπήσω στο… κεφάλι με έναν σκοτεινό στίχο. Αυτό είναι το αγαπημένο μου!” Τη συναυλία θα ανοίξουν οι Le Page, ένα από τα καλύτερα pop σχήματα της εγχώριας σκηνής.Είναι ένα indie pop γκρουπ από την Αθήνα που τα τελευταία δέκα χρόνια έχει κάνει αισθητή την παρουσία του χάρη στον ξεχωριστό του ήχο και τις ζωντανές εμφανίσεις που πραγματοποιεί σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχουν κυκλοφορήσει έναν ολοκληρωμένο δίσκο, τρία EP και αρκετά singles, ενώ η συνεργασία τους με τον Αμερικανό τραγουδοποιό Barry Louis Polisar (γνωστός από το soundtrack της ταινίας Juno) ταξίδεψε τη μουσική τους και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουν ανοίξει συναυλίες πολλών γνωστών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων όπως οι: White Lies, Brett Anderson (Suede), Primal Scream, Bloc Party, Nouvelle Vague, Camera Obscura, White Town, Au Revoir Simone, Φοίβος Δεληβοριάς, Κωνσταντίνος Βήτα κ.α. Αυτή την εποχή. οι Le Page ηχογραφούν νέο υλικό και ετοιμάζονται για τα επερχόμενά live τους.

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018

Fuzz Live Music Club (Πατριάρχου Ιωακείμ 1 &Πειραιώς 209, Ταύρος / τηλ. 210 3450817 / www.fuzzclub.gr)

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.

H προπώληση ξεκινάει στα 17 ευρώ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 20 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 23 ευρώ.

