Τώρα που το καλοκαίρι καλά κρατάει ακόμα, ακούμε μία από τις μεγαλύτερες ξενόγλωσσες επιτυχίες ελληνικής παραγωγής των τελευταίων μηνών.

Το νέο single με τίτλο “Discover me” σε στίχους και μουσική του Ian Ikon με την εκπληκτική φωνή αλλά και ερμηνεία της Maria Zlatani.

Ένα smooth house tempo τραγούδι…

Discover me

Come along and dance with me

Through my steps you have to see

Who I really am and just feel free