Είδαμε το «Μικρό Πρίγκιπα», στο θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου!

Κείμενο & Φωτογραφίες: Ζέτα Χιώτη

“Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν την βλέπουν τα μάτια.”

Υπάρχει άραγε αναγνώστης τούτων εδώ των γραμμών, που δεν έχει ξανακούσει τη συγκεκριμένη φράση; Που δεν έχει διαβάσει, ή έστω έχει δει ένα αντικείμενο που απεικονίζει συμβολικά το Μικρό Πρίγκιπα;

Το κλασικό, διαχρονικότατο έργο του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ, ύμνος στην απλότητα της αγάπης, είναι ένα παραμύθι για μικρά παιδιά και για τους μεγάλους που έχουν απολέσει απ’ τη ζωή τους κάθε είδος παραμυθιού. Κατακεραυνώνει κάθε είδους μίζερη, υλιστική προοπτική που μας ωθεί να μετράμε το περιβάλλον μας σε αριθμούς και τους ανθρώπους μας σε άδεια σακάκια.

“Πως να κρυφτείς απ’ τα παιδιά…Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα…” τραγουδάει εύστοχα ο Σαββόπουλος και μας κάνει ν’ αναρωτιόμαστε: Άραγε έχουμε ανάγκη τα παιδιά, και τέτοια εναύσματα όπως αυτό το βιβλίο, για να θυμηθούμε θεμελιώδεις, προπατορικές αξίες;

Αυτό ακριβώς το ερώτημα απαντάται απ’ τη συγκεκριμένη παράσταση: Είναι μια προσεγμένη, καλοδουλεμένη απόδοση του έργου, χωρίς υπαινιγμούς πέραν του δέοντος, ή ψευτοδιδακτισμό που απευθύνεται σε αποκλειστικά σε ενήλικο κοινό. Η Μαριάννα Τόλη έχει διατηρήσει τις ισορροπίες πολύ προσεκτικά, χαρίζοντάς μας ένα ευχάριστο δίωρο, γεμάτο φως, μουσική και χρώμα.

Όταν μπεις στη διαδικασία σχολιασμού μιας παιδικής παράστασης, πρέπει να παρατηρήσεις πρώτα απ’ όλα τις αντιδράσεις του άμεσα ενδιαφερόμενου κοινού. Και τα μικρά πλάσματα που περιφέρονταν στο χώρο έδειχναν πολύ ευχαριστημένα: Ήταν λες και οι ηθοποιοί αντλούσαν δύναμη απ’ το γέλιο τους και τις εκφράσεις τους, κι αυτή η σύνδεση μετέδιδε σε μας λίγη αστερόσκονη απ’ τη μαγεία του παραμυθιού.

Μια εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα, που πέραν της υποκριτικής διαθέτει σχεδόν σοκαριστικά καλές μουσικοχορευτικές ικανότητες για τα ελληνικά δρώμενα. Ξεχωρισα τις διασκευές των “Another one bites the dust”, “Holiday”, “Satisfaction”, “Burlesque”, “I want to know what love is”, “Rolling in the deep”, “Happy”, κι άλλων γνωστών κομματιών, με έξυπνες αποδόσεις σε ελληνικό στίχο, ώστε να υπάρχει σωστή ισορροπία αναμεσα σε μελωδίες γνώριμες για τα παιδιά, και παράλληλη εξοικείωση με πιο κλασικά τραγούδια.

– Η αγάπη είναι ιεροτελεστία;

-Αν οι άνθρωποι την έβλεπαν ιερά, θα διαρκούσε περισσότερο.

-Η έρημος είναι όμορφη, γιατί κάπου κρύβει ένα πηγάδι. Εσύ είσαι όμορφος, γιατί κάπου μέσα σου κρύβεις ένα θησαυρό.

Και κάπως έτσι, με μια παρότρυνση να “φροντίζουμε τα ζιζάνια, όσο και τα όμορφα φυτά μέσα μας”, με πολύ τραγούδι και ξεσηκωτικό χορό, κατέβηκε η αυλαία μιας παράστασης – προσωποποίησης της θετικής ενέργειας. Μεταδίδοντάς μας το συναίσθημα της αγάπης τόσο απλά, όσο το σήμα της καρδιάς με τ’ ακροδάχτυλα που σχημάτισαν οι ηθοποιοί στο κλείσιμο του έργου. Με αθώα, υπέροχη αμεσότητα.

Πρωταγωνιστούν:

Ορέστης Καρυδάς, Αντιγόνη Ψυχράμη, Άννα Φιλιππάκη, Άντεια Ολυμπίου, Σωκράτης Μαιδώνης, Βαγγέλης Κρανιώτης, Σταύρος Βόλκος, Κέλυ Γιακουμάκη, Μαρία Δελετζέ, Γιάννης Πλιάκης, Δήμητρα Γιακουμόγλου, Βερονίκη Κυριακοπούλου και ο Γιώργος Βούντας.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία – Διασκευή: Μαριάννα Τόλη

Επιλογή Τραγουδιών – Στίχοι: Μαριάννα Τόλη

Μουσικές ενορχηστρώσεις – Μουσική διδασκαλία: Αλέξανδρος Μπαζάνης

Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς

Χορογραφίες: Αλέξανδρος Κουζίτσκιν

Κουστούμια: Μιχάλης Σδούγκος

Φωτισμοί : Ελευθερία Ντεκώ

Video Art: Στάθης Αθανασίου

Κινηματογράφηση βυθού: Morris Gormezano

Ειδικές κατασκευές Puppets: Δήμητρα Καίσαρη

Υπεύθυνη Προγραμματισμού: Ευγενία Πομώνη

