Ilkan Gunuc ft. Dcoverz – “It’s all about you”

Η νέα δημιουργία του Ilkan Gunuk έχει τον τίτλο “Its all about you“, με τον Dcoverz aka Δήμος Ζαγάρης στα φωνητικά.

O Dj Ilkan Gunuc σπουδαίος παραγωγός στο χώρο της deep house με αρκετά remix που πάντα συναρπάζουν και αυτή τη φορά σε ένα original κομμάτι “Its all about you”. O Δήμος Ζάγαρης, με το nickname Dcoverz, έχει διασκευάσει και ερμηνεύσει αρκετά γνωστά τραγούδια και πλέον ασχολείται με την deep house μουσική.

“Love” ένα deep house κομμάτι με αιθέρια φωνητικά και χαρακτηριστικό κιθαριστικό riff που που έχει αγαπηθεί σε ραδιόφωνα και beach bars! Επόμενο κομμάτι που αγαπήθηκε και ανέβηκε σε μεγάλα κανάλια του youtube, το “I dont want too” απ’ τον Dj Volkan και το tomorrow απ τον Ilkan Gunuc επίσης. Tελευταίο κομμάτι του ήταν το love and loss με τον dj junior Cnytfk

Music production : Dj Ilkan Gunuc

Singer : Dcoverz

Lyrics : Dimos Zagaris