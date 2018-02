Iλλινόι, ένα σκοτεινό θρίλερ με πολιτικές διαστάσεις, στο θέατρο Rabbithole…

Ένα σκοτεινό θρίλερ με πολιτικές διαστάσεις από τους δημιουργούς της θεατρικής σειράς ΑΝΤΕΡΟΒΓΑΛΤΗΣ. To Iλλινόι είναι βασισμένο στην αυτοβιογραφία και γραπτή ομολογία του πρώτου serial killer στην Αμερική, Xάουαρντ Χολμς, με τίτλο Holmes’ own story, Confessed 27 murder, Lied then Died.

Το Ιλλινόι παρουσιάζει την τελευταία νύχτα του Xάουαρντ Χολμς στο ξενοδοχείο που είχε δημιουργήσει στο Σικάγο, γνωστό με το όνομα Murder Castle. To φθινόπωρο του 1895, Ο Χολμς επιστρέφει στο ξενοδοχείο για να τακτοποιήσει κάποιες τελευταίες υποθέσεις του και να επιστρέψει στην Φιλαδέλφεια όπου και συλλαμβάνεται, αρχικά με την κατηγορία της κλοπής αλόγων. Παράλληλα, στο ξενοδοχείο βρίσκεται και ο ντετέκτιβ που έχει αναλάβει την υπόθεσή του, προσπαθώντας να ανακαλύψει το πραγματικό μέγεθος της εγκληματικής φύσης του Χολμς.

Το έργο παρουσιάζεται σε δύο εκδοχές: στην εκδοχή Οι Γηγενείς βλέπουμε την ιστορία μέσα από την ματιά του προσωπικού του ξενοδοχείου και στην εκδοχή Οι Ξένοι μέσα από το πρίσμα των σημαντικών προσώπων της ζωής του Χολμς. Έτσι, το έργο αποκτά μια διττή υπόσταση, παρουσιάζοντας τα γεγονότα που συμβάλλουν στην προσωπικότητα του Χολμς, αλλά και στην κατασκευή της κοινωνικής κατάστασης του αμερικάνικου λαού στις αρχές, σχεδόν, του 20ου αιώνα. Το έργο εξελίσσεται ως δύο παράλληλες ιστορίες, η πλοκή μοιράζεται σε δύο όψεις, οι πρωταγωνιστές κάθε ιστορίας διαφοροποιούνται και κάθε εκδοχή παρουσιάζεται με διαφορετικό θίασο μέσα στον κοινό τόπο, το ξενοδοχείο. Οι δύο εκδοχές παρουσιάζονται εναλλάξ μέρα παρά μέρα.

Για τις ανάγκες του έργου το θέατρο Rabbithole, καλλιτεχνικό σπίτι της ομάδας Νοσταλγία που αναλαμβάνει την παραγωγή αυτού του project, διαμορφώνεται ολόκληρο στο ξενοδοχείο του Χάουαρντ Χολμς, με δωμάτια, διαδρόμους και μυστικά περάσματα. Το Ιλλινόι είναι ένα περιπατητικό έργο όπου οι θεατές εισέρχονται σε γκρουπ, ακολουθώντας μια πορεία μέσα στο Κάστρο, και παρακολουθούν την ιστορία μέσα από σκηνές που διαδραματίζονται σε κάθε δωμάτιο.

Γεωγραφικό στίγμα: Ιλλινόι

Το Ιλλινόι είναι μεσοδυτική πολιτεία των ΗΠΑ. Συνορεύει νότια με το Μιζούρι και το Κεντάκι, δυτικά με το Μιζούρι και την Αϊόβα, ανατολικά με την Ιντιάνα και βόρεια με το Ουισκόνσιν, ενώ βρέχεται από τη λίμνη Μίσιγκαν. Μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του είναι το Σικάγο όπου διαδραματίζεται η ιστορία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική τοποθεσία στην ιστορία των ΗΠΑ καθώς πολλά σημαντικά ιστορικά γεγονότα έλαβαν χώρα εκεί και επιπλέον υπήρξε κέντρο της ανάπτυξης της αμερικανικής ζωής σε πολλούς κλάδους και τομείς. Τέλος, είναι σημείο αναφοράς για την έκρηξη μιας μακράς εγκληματικής πορείας σημαντικών κακοποιών, όπως του Αλ Καπόνε, Τζον Ντίλιντζερ και του Χάουαρντ Χολμς.

Σημαντικές πληροφορίες

1. Το έργο δεν είναι διαδραστικό αλλά περιπατητικό. Οι θεατές τοποθετούνται σε κάθε δωμάτιο σε θέσεις, ύστερα από μικρές πορείες.

2. Η είσοδος δεν ενδείκνυται σε άτομα με ευαίσθητη υγεία, σε άτομα με κλειστοφοβία, αλλεργία στις γάτες, άτομα που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα καρδιάς, επιληπτικές κρίσεις. Λόγω των πολλών επίπεδων του σκηνικού χώρου, δεν υποστηρίζεται η πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα μέσα στο θέατρο.

3. Ο θεατής μπορεί να ενημερωθεί για τις επιλογές στην διάθεση των εισιτηρίων και τις ισχύουσες εκπτώσεις στο ενιαίο εισιτήριο 2 εκδοχών, προτού προβεί σε αγορά. Μετά την αγορά το εισιτήριο δεν ανακαλείται, ούτε μεταφέρεται για άλλη μέρα και ώρα.

4. Η ώρα εισόδου κάθε γκρουπ θεατών τηρείται αυστηρά. Τυχόν καθυστέρηση στερεί τη δυνατότητα εισόδου στο θέατρο και σημαίνει την ακύρωση του εισιτηρίου.

5. Κάθε γκρουπ θεατών αποτελείται από μέγιστο αριθμό 15 ατόμων.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΚΗΝΙΚΑ: ΤΩΝΙΑ ΡΑΛΛΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΥΤΡΟΚΑΠΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΓΓΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ TRAILER: THE VIP PHOTOGRAPHERS [http://www.thevipphotographers.com/]

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΛΤΣΑ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ: ΣΟΚΟΛ ΚΑΛΙΤΣΑΝΙ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΑΤΑΣΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

ΤΑΜΕΙΟ: ΓΚΕΛΥ ΓΚΟΤΣΗ

ΔΙΑΣΚΕΥΗ |ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΜΩΝΑΣ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ:

ΟΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΖΑΡΗ | ΕΜΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ | ΗΩΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΑΣΟΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ | ΦΙΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΟΦΙΑ | ΔΑΝΑΗ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΟΙ ΞΕΝΟΙ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΛΕΑΝΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΜΥΡΤΩ ΣΤΡΑΜΠΗ | ΜΑΡΙΑ ΔΕΡΕΜΠΕ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΤΡΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΑ ΙΖΑΜΠΕΛ ΟΡΙΟ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ | ΜΑΓΔΑ ΓΚΟΥΒΕΡΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΜΕΘΕΝΙΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΝΑΚΟΥ

Ώρες έναρξης ανά γκρουπ: κάθε μέρα εκτός Δευτέρας 21.15 – 21:30 – 21:45 – 22:00

Εκδοχή 1 [Οι Γηγενείς]: Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο

Εκδοχή 2 [Οι Ξένοι]: Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Rabbithole

Γερμανικού 20, Μεταξουργείο

Αναλυτικές τιμές εισιτηρίων

Στο ταμείο:

Για μία εκδοχή: 16 ευρώ γενική είσοδος | 10 ευρώ μειωμένο (ανέργων, φοιτητικό, άνω των 65, κάρτα ΣΕΗ, ΣΕΧΩΧΟ)

Κάθε Τρίτη & Τετάρτη: 12 ευρώ γενική είσοδος | 8 ευρώ μειωμένο (ανέργων, φοιτητικό, άνω των 65, κάρτα ΣΕΗ, ΣΕΧΩΧΟ)

Για τις δύο εκδοχές: 28 ευρώ (ενιαίο εισιτήριο 2 παραστάσεων εκτός Τρίτης-Τετάρτης)

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 210 524 9903 | Ώρες ταμείου: 17:30-21:30

Οnline προπώληση (viva.gr): https://www.viva.gr/tickets/theater/theatro-rabbithole/illinoi/

Ειδική προσφορά για αγορές μέσω viva: 14 ευρώ