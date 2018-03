Ειρήνη Τζαμτζή – “Τη μέρα σου να φτιάξω”

Η Subways Music παρουσιάζει την Ειρήνη Τζαμτζή με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που έγραψε (μουσική, στίχοι και ενορχήστρωση), ειδικά για εκείνη, η πιανίστρια και συνθέτις, Έλενα Χούντα.

“Τη μέρα σου να φτιάξω”.

Το single διατίθεται παγκοσμίως, αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Έλενα Χούντα – πιάνο

Λευκή Κολοβού – βιολοντσέλλο

Μιχάλης Σφήκας – ηλεκτρική κιθάρα

Κώστας Κλάγκος – ηλεκτρικό μπάσο

Παύλος Λογαράς – τύμπανα

Συντελεστές:

Σύνθεση – ενορχήστρωση – στίχοι: Έλενα Χούντα

Ηχογράφηση – μείξη – μάστερινγκ: Βαγγέλης Σαπουνάς – Στούντιο Subway

Σχεδιασμός εξωφύλλου: Άννα Μπουγκά

Φωτογραφία εξωφύλλου: Azymmetry Pictures / Marizla PPd

Παραγωγή: Σοφοκλής Σαπουνάς – Subways Music

Συνεργάτις Παραγωγής: Άννα Ελευθέρου

Συμμετέχοντες με σειρά εμφάνισης:

Μαριάννα Ψημάρη

Αφροδίτη Ζλατάνου

Παύλος Μαδημένος

Άννα Ελευθέρου

Δέσποινα Αναστασοπούλου

Βάσια Λιάκουρη

Ματίνα Αλεξανδρή

Έπαιξαν με σειρά εμφάνισης:

Σωτήρης Χαρίτος

Γιάννης Κοντόπουλος

Μαρία Τζαμτζή

Λία Στεργιάδου

Μάκης Ρουχωτάς

Γιώργος Γεωργιάδης

Ιωάννα Τσουκαλίδου

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Μάγγος

Κινηματογράφηση: Γιώργος Κόκκαλης

Φωτογραφίες: Azymmetry Pictures / Marizla PPd

Μake-up artist: Βάσια Λιάκουρη

Η Ειρήνη Τζαμτζή γεννήθηκε στην Αθήνα.

Σπούδασε στο Εράτειο Ωδείο κλασικό τραγούδι (αριστούχος διπλωματούχος Μονωδίας – τάξη Χριστίνας Σπηλιακοπούλου), καθώς και ανώτερα θεωρητικά τής μουσικής (τάξη Ανδριάνας Κάνδυλα) με παράλληλη πιστοποίηση από το ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music τού Ηνωμένου Βασιλείου).

Επίσης, είναι απόφοιτος τού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως τραγουδίστρια από το 2011, έχοντας εμφανιστεί σε πολλές μουσικές σκηνές και συναυλιακούς χώρους τής Ελλάδας.

Ξεχωριστές στιγμές της είναι η εμφάνισή της στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού (Ιούνιος 2016) ως σολίστ με 250 κιθαριστές και 100 χορωδούς υπό τη μουσική διεύθυνση τού Ευάγγελου Μπουντούνη, καθώς και η

συμμετοχή της στη συναυλία τών Παναγιώτη Μάργαρη – Γιώργου Νταλάρα στο Ίδρυμα “Μιχάλης Κακογιάννης” (Φεβρουάριος 2016).

Από το Σεπτέμβριο τού 2017 εντάχθηκε στο διδακτικό δυναμικό τού Εράτειου Ωδείου, ενώ παράλληλα

υπέγραψε συμβόλαιο σειράς ηχογραφήσεων με την εταιρεία Subways Music.

Το ρεπερτόριό της εκτείνεται στους χώρους τού έντεχνου ελληνικού και ξενόγλωσσου τραγουδιού, τού

μιούζικαλ, τής όπερας, τής ροκ και ποπ μουσικής, τού ελαφρού τραγουδιού, τής τζαζ κλπ.