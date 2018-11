“It’s Christmas Time!”, συναυλία έκπληξη στο Μέγαρο, με τον Δώρο Δημοσθένους, τη Γιάννα Βασιλείου και τη Sugahspank!

Δύο βραδιές με λάμψη, χριστουγεννιάτικη διάθεση και κλασικές μελωδίες υπόσχεται ο Δώρος Δημοσθένους, το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου (ώρα έναρξης: 22.00), στην Aίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Γνωστός για την αγάπη του στο κλασικό ρεπερτόριο των περασμένων δεκαετιών, στήνει μια μουσική παράσταση με επιλεγμένα κλασικά τραγούδια αλλά και πολλά χριστουγεννιάτικα που θα δώσουν το απαραίτητο γιορτινό χρώμα αυτές τις τόσο ξεχωριστές μέρες.

Άλλωστε, “It’s Christmas Time”!

Τραγούδια σαν το κλασικό White Christmas, το παιχνιδιάρικο Somethin’ Stupid, το ναζιάρικο Santa Baby, το αγαπημένο Winter Wonderland, το μελωδικό So in Love του Cole Porter, το My Favorite Things από τη «Μελωδία της ευτυχίας», το πλέον πρόσφατο City of Stars και πολλά ακόμα που θα συνθέσουν δύο μαγικές βραδιές με λάμψη και υπέροχες μελωδίες.

Tον Δώρο Δημοσθένους πλαισιώνουν με ballroom διάθεση δύο σημαντικές νέες παρουσίες, η Γιάννα Βασιλείου και η Sugahspank!

Η Γιάννα Βασιλείου έχει ξεχωρίσει με το μελωδικό της ύφος και την ερμηνεία της. Λατρεύει τα Χριστούγεννα, τα τραγούδια από μιούζικαλ και τις jazz ορχήστρες.

Η Sugahspank!, με το έντονο soul στοιχείο της φωνής και της έκφρασης της, είναι μια ιδιαίτερη παρουσία που συνδυάζει πολλά και ετερόκλητα είδη μουσικής.

Παίζουν οι μουσικοί:

Ευαγγελία Μαυρίδου, πιάνο

Απόστολος Καλτσάς , ηλεκτρικό μπάσο

Γιώργος Κούτρας, κιθάρα

Δημήτρης Σίμος, σαξόφωνο

Σωτήρης Πέπελας, τρομπέτα

Άγγελος Σουντρής, τύμπανα

Ηχολήπτης: Γιάννης Δαμιανός

Ενορχηστρώσεις: Ευαγγελία Μαυρίδου, Νεοκλής Νεοφυτίδης, Γιώργος Κούτρας, Γιάννα Βασιλείου

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

210 7282333

Τιμές εισιτηρίων

8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑΜΕΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 15 € ● 20 €