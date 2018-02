Joanne Marnezi – “I am in pain”

Το πρώτο της single με τίτλο “No way for love” αποκόμισε πολύ θετικές κριτικές από το κοινό και η μελωδία του ακούστηκε σε ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο!

Ανήμερα της ημέρας των Ερωτευμένων, η τραγουδοποιός Joanne Marnezi παρουσίασε ένα τραγούδι που περιγράφει τα πιο έντονα συναισθήματα που γεννά ο έρωτας!

To νέο της single “I am in pain” είναι ένα μελωδικό τραγούδι που κινείται σε ήχους alternative/pop, σε στίχους και μουσική της ιδίας, που πλαισιώνεται από την βελούδινη, αισθαντική φωνή της. Μια ατμοσφαιρική μπαλάντα, ενορχηστρωμένη λιτά έτσι ώστε να δεσπόζει πάνω απ’ όλα ο στίχος και η ένταση των συναισθημάτων που εκφράζει.

Κυκλοφορεί από την Final Touch…

Η Joanne Marnezi είναι τραγουδοποιός – γράφει τραγούδια και τα τραγουδάει μπροστά στην κάμερα από την παιδική της ηλικία, καθώς, όπως λέει η ίδια, η μουσική είναι η μητρική της γλώσσα. Στο ευρύτερο κοινό πρωτοσυστήθηκε το 2017 με το single “No way for love”, σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση δική της.

Με καταγωγή από το Κιάτο, η Joanne Marnezi ζει μόνιμα στην Αθήνα, όπου και συνεχίζει τις σπουδές της στη σύγχρονη φωνητική και το τζαζ πιάνο, ενώ δηλώνει λάτρης της δεκαετίας του ’80.