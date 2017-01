Ολοκαίνουργιο Remix για τον καταξιωμένο DJ και παραγωγό Junior Rush.

Αυτή τη φορά προσεγγίζει δυναμικά το τραγούδι της Rachael Starr με τίτλο “Till there was you” από το 2005, που έγινε επιτυχία τόσο στα ραδιόφωνα όσο και στα Clubs της χώρας μας.

Στα φωνητικά είναι η Yianna (aka Γιάννα Τερζή).