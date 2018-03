Kadebostany: Το κράτος του εντυπωσιακού μινιμαλισμού!

Γράφει η Κάλλια Βαβουλιώτη

Φωτογραφίες: Στάθης Κατάρας

Το Σάββατο που μας πέρασε βρεθήκαμε στο Fuzz Music Live Club για να παρακολουθήσουμε τους Kadebostany στα πλαίσια του Monumental Tour για την κυκλοφορία του νέου τους album.

Ο χώρος ήταν γεμάτος ήδη από νωρίς και την βραδιά άνοιξαν για να μας ζεστάνουν οι νέοι και ταλαντούχοι Έλληνεςμε τους dream pop και ατμοσφαιρικούς ήχους τους.Η αναμονή ήταν μεγάλη και ο κόσμος αδημονούσε για το υπερθέαμα των Kadebostany, οι οποίοι εμφανίστηκαν επί σκηνής ντυμένοι αυστηρά στα ίδια χρώματα μεταξύ τους – σαν στολή αρχηγών για το νέο ποπ «κράτος» που ετοιμάζουν μέσω της μουσικής τους, ενώ όταν ξεκίνησαν να τραγουδούν έπεσαν στην σκηνή λευκά υφάσματα που έγραφαν το όνομα της μπάντας με μαύρα γράμματα.

Ακούσαμε αγαπημένα και γνωστά κομμάτια, με το κοινό άλλοτε καθηλωμένο και άλλοτε να χορεύει, μα πάντοτε να απολαμβάνει. Τραγούδησαν αρκετά κομμάτια από το νέο album τους “Monumental” το οποίο αν και κυκλοφόρησε πρόσφατα έχει ήδη ξεκινήσει να αγαπιέται φανατικά από το κοινό.

Συναισθηματικές στιγμές με το “Mind If I stay” , ένα ακατάπαυστο sing along με την καινούργια τραγουδίστρια της μπάντας, τηννα μας ξεσηκώνει στο “Early Morning Dreams”, στο “Eternal Boats” και στο “Time Bomb” με τα οποία μας μεταδόθηκε η νέα φιλοσοφία του κράτους του Kadebostany! O παραγωγός και dj της αυτοκρατορίαςαπευθύνθηκε αρκετές φορές στην Αθήνα και στο κοινό, οέκλεψε την παράσταση παίζοντας παθιασμένα σαξόφωνο ενώ ο drummerέδινε τον ρυθμό με τον πιο ταιριαστό τρόπο.

Ωστόσο δεν έλειψαν και τα πιο παλιά κομμάτια όπως το “Teddy bear”, η αισθησιακή διασκευή του γνωστού “Crazy in love” της Beyonce και πολύ γνωστά κομμάτια όπως το “Castle in the snow”.

Μέσα σε αυτήν την απίστευτη μουσική εμπειρία, αισθητικές πινελιές όπως δύο σημαίες με το λογότυπο της αυτοκρατορίας του Kadebostany, τις τίγρεις και το “K”, ανέμισαν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του live.Aποκορύφωμα της βραδιάς και μία από τις πιο όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν μαζί μας αποτέλεσε ουσιαστικά το encore. Walking with a ghost, και πριν το ακούσουμε ο παραγωγός της μπάντας ζητάει από εμάς να φωτίσουμε το κέντρο μπροστά από τη σκηνή με τους φακούς των κινητών μας! Η Kristina κατεβαίνει ανάμεσα στον κόσμο και ξεκινάει να μας συγκινεί μέχρι που τα φώτα στρέφονται στον Ross Butcher τη στιγμή που το τρομπόνι μας ανατριχιάζει.

H βραδιά έληξε αφήνοντας μας ένα συναίσθημα πληρότητας με τη μπάντα να μας αποδεικνύει ότι η ποπ μουσική που μοιράζεται μαζί μας, δεν είναι απλοϊκή ποπ για τη μάζα, αλλά ποπ με μίνιμαλ αισθητική μεν, εντυπωσιακή δε, που ικανοποιεί ακόμα και απαιτητικούς ακροατές του είδους…



