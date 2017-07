Κατερίνα Κυρμιζή – “Της καρδιάς μου οι κάκτοι”

«Λένε πως για τις μεγάλες συμφορές σου μόνο να υπερηφανεύεσαι μπορείς. Να τι είναι το τραγούδι Της Καρδιάς Μου, Οι Κάκτοι: η μεγάλη μου συμφορά και παράλληλα το κρυφό σχολειό των επιθυμιών μου».

Κ. Κυρμιζή

Έπειτα από αρκετά χρόνια δημιουργικής σιωπής η Κατερίνα Κυρμιζή επιστρέφει με το τραγούδι Της Καρδιάς Μου Οι Κάκτοι, προπομπό του άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά. Πολυσχιδής και πολυάσχολη, συνθέτει, γράφει στίχους και ποιήματα, διδάσκει κλασσική κιθάρα και μουσικοκινητική αγωγή, αυτή τη φορά όχι μόνο έλαβε ενεργό μέρος στην ενορχήστρωση και στη μουσική παραγωγή αλλά και στην παραγωγή του βίντεο κλιπ, προβάλλοντας μια συνολική καλλιτεχνική ταυτότητα, συστήνοντας από την αρχή το δικό της σύμπαν.

Ο κάκτος θεωρείται ο βασιλιάς των φυτών. Σε πολλές παραδόσεις είναι σύμβολο προστασίας, δύναμης, αγνότητας και τα κρίνα του θεωρούνται ανεκτίμητα γιατί ανθίζουν για πολύ λίγο. Η Κατερίνα Κυρμιζή χρησιμοποιεί τον κάκτο σαν σύμβολο της γυναικείας ιδιοσυγκρασίας που είναι γοητευτική αλλά και απόμακρη, χυμώδης αλλά και ανθεκτική στις αντιξοότητες, ευάλωτη αλλά και περήφανη, καρτερική αλλά και επίμονη.

Η Κατερίνα Κυρμιζή θεωρείται από τις πλέον αθόρυβες παρουσίες, παρά το αξιόλογο παρελθόν που έχει, αποσπώντας εγκωμιαστικά σχόλια όταν συστήθηκε δισκογραφικά μόλις εικοσιένα ετών με το Κοντσέρτο για σοκολάτα και τριαντάφυλλα. Η φωνή της ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο μέσα από το διεθνή άλμπουμ Faros του Νίκου Γρηγοριάδη, δυο από τα video clip της σκηνοθέτησε ο Γιώργος Λάνθιμος, έχει βραβευτεί σαν καλύτερη ποπ τραγουδίστρια, έχει γράψει τα τραγούδια Αν δε μ’ αγαπάς και Η Παραμυθένια που έχουν αγαπηθεί, παρέα με τον συνθέτη και στιχουργό Νίκο Γρηγοριάδη, μας έχουν χαρίσει μερικά ποπ διαμάντια όπως : Στην πίσω τσέπη του Blue Jean, Νυχτερινό, Αλφάδι, Το Κοράλλι, Γυμνή από Αγάπη, Πουθενά, Είμαι Καλά. Είτε τραγουδώντας είτε γράφοντας τραγούδια η Κατερίνα Κυρμιζή καταθέτει πάντα ένα εντελώς προσωπικό στυλ αέρινης πολυτέλειας στη μουσική.

