Κέντρο… αγάπης θα γίνει το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος!

Στις 14 Φεβρουαρίου το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μας προσκαλεί να γιορτάσουμε την παγκόσμια ημέρα των ερωτευμένων, είτε μόνοι είτε με το άλλο μας μισό, παρακολουθώντας την προβολή της ταινίας ‘Χαμένοι στη μετάφραση’ και απολαμβάνοντας μια συναυλία από τους The Wedding Singers.

Την Τρίτη 14/2, στο Φάρο του ΚΠΙΣΝ, θα προβληθεί μία αναπάντεχη ερωτική ιστορία για τις πιθανότητες της ζωής. Στην ταινία της Sofia Coppola ‘Χαμένοι στη μετάφραση’ η Charlotte και ο Bob θα γνωριστούν στο εξωτικό Τόκυο και θα ζήσουν έναν ανεκπλήρωτο έρωτα γεμάτο έντονα συναισθήματα, αλλά και παρεξηγήσεις.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη θα πάρουν οι The Wedding Singers οι οποίοι θα μετατρέψουν τον Πύργο των Βιβλίων στο πιο πολύχρωμο πάρτυ της πόλης. Με ένα non-stop mix από διασκευές των ‘90s και την απαραίτητη δόση αστερόσκονης θα μας παρασύρουν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε στους ξέφρενους ρυθμούς τους, προσκαλώντας μας όλους να γιορτάσουμε την αγάπη.

Άλλωστε, πού ξέρετε; Μπορεί ο έρωτας να σας περιμένει φέτος τον Φεβρουάριο στο ΚΠΙΣΝ!

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Εκδηλώσεις ημέρας (14/2)

- Χαμένοι στη μετάφραση (2003)

Τρίτη 14.02. 2017, 19.30, ΦΑΡΟΣ

Ένας ώριμος κινηματογραφικός star του Χόλυγουντ φτάνει στο Τόκυο για τα γυρίσματα διαφημιστικού τοπικής φίρμας… ουίσκι. Μια νεαρή απόφοιτος κολεγίου σκοτώνει τον χρόνο της σε δωμάτιο ξενοδοχείου, συνοδεύοντας τον celebrity φωτογράφο – σύντροφό της. Άυπνοι και οι δύο, θα συναντηθούν στο bar του ξενοδοχείου, θα τραγουδήσουν karaoke, θα φάνε μαζί, θα εξομολογηθούν πράγματα που θα τους φέρουν κοντά, κι ένα πρωί εκείνος θα της ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Instant classic ρομάντζο για τους teens των ΄00s, η δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα της Coppola τιμήθηκε με το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου, υμνώντας τις πιθανότητες της ζωής (Σκηνοθεσία: Sofia Coppola).

- The Wedding Singers

Τρίτη 14.02. 2017, 21.00, ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Όταν οι Black Eyed Peas κυκλοφορούσαν το 2011 το Party all the time, ανεπιβεβαίωτες φήμες, κάτι σαν αστικός μύθος, ανέφεραν πως εμπνεύστηκαν από ένα WedSin live show, το οποίο έτυχε να παρακολουθήσουν στο σύντομο πέρασμά τους από την Αθήνα! Κάπως έτσι μπορεί κάποιος να περιγράψει ένα live των The Wedding Singers: Μια επίθεση αγάπης, χορού, αστερόσκονης, χορευτικής διάθεσης, με βάση τα ’90s. Έχοντας γυρίσει όλη την Ελλάδα, παίζοντας σε χώρους από τρύπες μέχρι αρένες και από γάμους μέχρι παραδοσιακά πανηγύρια, οι Wedding Singers, έχουν αποδείξει ένα πράγμα μόνο. Πως με το non-stop-mix τους από ’90s διασκευές μπορούν να μετατρέψουν κάθε χώρο που παίζουν, στο μεγαλύτερο πάρτυ της εκάστοτε πόλης.

Λάμπης Κουντουρόγιαννης: Ηλ. κιθάρα, φωνή

Χρήστος Αλεξάκης: Πλήκτρα

Θοδωρής Μαυρογιώργης: Φωνή, ηλ.κιθάρα

Αλέξης Σταυρόπουλος: Τύμπανα