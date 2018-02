Κυκλοφορεί το νέο album του Leon of Athens, “Xenos”! Δείτε το πρώτο video clip από το album…

Ο Έλληνας indie-pop star με έδρα το Λονδίνο Leon of Athens κυκλοφόρησε στις 9 Φεβρουαρίου το πολυαναμενόμενο album του Xenos, σε παραγωγή του David Kosten (Bat For Lashes, Everything Everything).

Διοχετεύοντας μια παρόμοια pop ευαισθησία όπως οι Bastille, ο James Bay και o Bright Light Bright Light, παράλληλα με τη φανταστική ομορφιά του Sufjan Stevens, Perfume Genius και John Grant, το album “Xenos” είναι ένα όμορφο και στοχαστικό κομμάτι της τέχνης του. Αποδεικνύει για ποιο λόγο έχει γίνει περιζήτητος στην Ελλάδα – όπου εμφανίζεται μπροστά σε χιλιάδες κόσμο – αλλά και για ποιο λόγο μεγαλώνει το κοινό του κατά μήκος της Ευρώπης αλλά και στην Αμερική, όπου μόλις ανακοινώθηκε πως θα εμφανιστεί στο South By South West τον ερχόμενο Μάρτιο.

Από το ανεβαστικό indie-pop ύφος των singles “Aeroplane” και “Fire Inside You” μέχρι τα σκοτεινά ηλεκτρονικά στοιχεία του ομότιτλου “Xenos” και του “Serpents Egg”, ο Leon Of Athens δείχνει μια ενδιαφέρουσα και συναρπαστική δυναμική. Το τρέχον single του “Utopia” ενώνει τους μελαγχολικούς ηλεκτρονικούς ήχους μαζί με τα σοβαροφανή φωνητικά, μέχρι που φτάνει σε ένα λαμπερό ρεφρέν που πλημμυρίζει με αισιοδοξία.

Στο δίσκο υπάρχουν και πιο χαρούμενες στιγμές όπως οι μπαλάντες “Letters To My Father” και “Final Moment”, με το album να κλείνει με την χαρούμενη ωδή στο αγαπημένο του μέρος στον κόσμο, την Κέρκυρα (“Corfu”) και με το ονειρικό “Moonlight”.

Directed by Yiannis Dimolitsas/ Choreography by Rootlessroot (Linda Kapetanea, Jozef Frucek)

Ο Leon Of Athens έχει εμπνευστεί από τη ζωή του στην Ελλάδα, μια χώρα που έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Η μουσική του αναφέρεται στην προσφυγική κρίση, στην άνοδο των φασιστικών ομάδων στην Ευρώπη, στο Brexit αλλά και σε προσωπικές του εμπειρίες: σε διαλυμένες σχέσεις, στην νεότητα, στην ελευθερία και το θάνατο.

To “Xenos” έρχεται μετά το παγκόσμιο ντεμπούτο του με το album “Global” το 2015, το οποίο υποστήριξαν οι The Guardian, NME, Q, New York Times και πολλά άλλα έντυπα.

Πρόσφατα ολοκλήρωσε την sold out ευρωπαϊκή περιοδεία του, η η οποία περιλάμβανε μια μεγάλη εμφάνιση στο The Lexington του Λονδίνου, αλλά και μια εμφάνιση στο Hoxton Bar and Grill.