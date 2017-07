Last Drive & Lost Bodies στο φεστιβάλ “Λιπάσματα 2017 – Φεστιβάλ στη θάλασσα”!

Δύο από τα ιστορικότερα και πιο επιδραστικά γκρουπ της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής με περισσότερα από 30 χρόνια πορείας, ενώνουν τις δυνάμεις τους και ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συναυλία στον πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, το Σάββατο 8 Ιουλίου, στα πλαίσια του «Λιπάσματα 2017 – Φεστιβάλ στη θάλασσα».

Οι Last Drive είναι ένας ζωντανός θρύλος του αγγλόφωνου ροκ στην Ελλάδα και οι Lost Bodies έχουν μια εξίσου πολύχρονη ιστορία στο underground μουσικό πεδίο της χώρας.

Τη βραδιά ανοίγουν οι Lovitura.

LAST DRIVE

Όταν το 2007 οι Last Drive ξεκινούσαν να δώσουν συνέχεια στην τρελή κούρσα τους που είχε σταματήσει το 1995, αποφάσισαν αυτή η συνέχεια να είναι δυναμική, και δέκα χρόνια μετά εξακολουθούν να αποτελούν έναν δημιουργικό πυρήνα που συνεχίζει ακάθεκτος. Έχοντας μόλις βγει από το στούντιο όπου βρέθηκαν για την ηχογράφηση του νέου τους LP, κοιτάζουν πίσω τους και βλέπουν:

Την συνέχεια της δισκογραφικής τους παρουσίας με την κυκλοφορία ενός EP (News From Nowhere, Inner Ear, 2011) ενός LP (Heavy Liquid, HappyCrasher 2009), ενός live cd/dvd (Time is not Important, 2008), καθώς και την επικείμενη κυκλοφορία του νέου τους δίσκου, που είναι προγραμματισμένη για το φθινόπωρο.

Την πραγματοποίηση ενός συναυλιακού διήμερου στο Gagarin τον Δεκέμβριο του 2013 για να γιορτάσουν τα 30 χρόνια τους, στο οποίο είχαν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουν τους μουσικούς μαζί με τους οποίους πορεύτηκαν, εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια.

Την επανακυκλοφορία σε βινύλιο των δίσκων τους, από την Blind Bastard (Midnite Hop) και την Labyrinth of Thoughts / The Lab Records (Underworld Shakedown, Heatwave, Blood Nirvana, Time and Outtakes) σε άψογες εκδόσεις.

Τη δημιουργία δύο ντοκιμαντέρ για την πορεία τους, (20.000 miles Ahead2009- σκην. Δημήτρης Κοτσέλης, And the Engine is Still Running, 2015, σκην. Σέργιος Βαφειάδης).

Την ακουστική τους περίοδο που ξεκίνησε με τη συναυλία τους στο Τριανόν τον Ιανουάριο του 2016 και έκλεισε στα τέλη του καλοκαιριού που μας πέρασε, έπειτα από 17 ζωντανές εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα.

Τα σχήματα που ξεπήδησαν μέσα από τον ευρύτερο πυρήνα που περιλαμβάνει και μέλη των Drive (The Earthbound, BLML, Thee Holy Strangers, The Screaming Fly, Spiral Drift, Ω Ray, La Mano y el Corazon acoustic project), καθώς και τη συμμετοχή τους σε εξαιρετικές παραγωγές της σκηνής (Distortion Tamers, Drobs, Dustbowl, Microondas,)

Τη συμμετοχή τους σε αφιερώματα για μεγάλους δημιουργούς, όπως αυτά για τον Νίκο Νικολαίδη και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

Μια ατελείωτη σειρά από συναυλίες, ταξίδια και εμφανίσεις εντός και εκτός Ελλάδας, συμμετοχές σε φεστιβάλ και συναυλίες αλληλεγγύης και κοινωνικής αφύπνισης.

Πάνω απ’ όλα, την ύπαρξη και λειτουργία του Drive Tribe, του πυρήνα φίλων και συντρόφων που μοιράζεται μαζί τους την αγάπη για το ροκ εν ρολ και την δημιουργία, ανανεώνοντας τον δεσμό που κρατάνε ζωντανό με τους ανθρώπους τους οι Last Drive από τότε που ξεκίνησαν.

LOST BODIES

Οι Lost Bodies εμφανίζονται για πρώτη φορά στην ανεξάρτητη μουσική σκηνή της Αθήνας το 1985 και κυκλοφορούν δύο κασέτες το 1988. Εφέτος συμπληρώνουν 32 χρόνια συνεχούς παρουσίας έχοντας στο ενεργητικό τους 2 κασέτες, 2 βινύλια & 13 CD.

Η μουσική των Lost Bodies βρίσκεται στις παρυφές της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής και ενσωματώνει στοιχεία από το industrial, το trip-hop και το post-punk μέχρι το funk και την avant-garde, σε μια πειραματική μίξη ακουστικού, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού ήχου με αρκετά στοιχεία πρόζας, αυτοσαρκασμού και κοινωνικής σάτιρας.

Οι Lost Bodies είναι:

Θάνος (φωνή)

Γιώργος & Κωσταντής (κιθάρες)

Βασίλης (μπάσο)

Λέανδρος (κρουστά)

LOVITURA

Οι Lovitura είναι ένα τρίο μουσικό σχήμα από την Αθήνα με ηλεκτρικό στίχο, βρώμικη κιθάρα, χορευτικό μπάσο και φυσικά ντραμς. Η σημερινή σύνθεση αποτελείται από τους Βασίλη Ζερβακάκη (κιθάρα, φωνή), Νίκο Χανιώτη (μπάσο, φωνητικά) και Δημοσθένη Κάζαγλη (ντραμς).

Η μπάντα δημιουργήθηκε το 2012 και ύστερα από πολλές αλλαγές τόσο στα μέλη αλλά και στον ήχο απέκτησε το σημερινό ύφος.

Οι Βασίλης, Νίκος και Δημοσθένης μαζί με τον Peri Pagonis, δημιούργησαν στα μέσα της δεκαετίας του 2000 τους Ded City Jetz, μια rock μπάντα με αμερικάνικο στίχο και δυνατά riffs. Με πολλά live στο ενεργητικό τους είχαν την τύχη να ανοίξουν το Ejekt Festival με τους Beastie Boys και Madness, άνοιξαν για τον Alice Cooper στον Λυκαβηττο, καθώς επίσης άνοιξαν για τους Last Drive στο Gagarin 205. Ο Peri έφυγε στο εξωτερικό, οι D.C.J. μπήκαν στο ντουλάπι και στα μέσα του 2013 το έμπειρο μουσικό τρίο ενώθηκε ύστερα από 8 χρόνια για νέες μουσικές αναζητήσεις.

Τα μέλη:

O Βασίλης Ζερβακάκης πειραματίστηκε παίζοντας κιθάρα σε progressive house σχήματα μέχρι να γνωριστεί με τον Peri στους Surfin Ded όπου και έπαιζε μπάσο. Ύστερα ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Νίκο και Δημοσθένη και δημιούργησαν τους D.C.J. όπου έπαιζε πρώτη κιθάρα.

Ο Νίκος Χανιώτης ήταν μέλος των Ονειροπαγίδα. Συμμετείχε σε διάφορα σχήματα μέχρι να βρεθεί με τον Δημοσθένη και να καταλήξουν στους D.C.J. Αργότερα συμμετείχε ως session μουσικός με τον Rous τόσο δισκογραφικά όσο και σε ζωντανές εμφανίσεις.

Ο Δημοσθένης Κάζαγλης ήταν ο ντράμερ για το house band του Goucher College στην Βαλτιμόρη. Επιστρέφοντας στην Αθήνα δοκίμασε την τύχη του σε διάφορα πειραματικά μουσικά σχήματα μέχρι που γνωρίστηκε με τον Νίκο και δημιούργησαν ένα μοναδικό rhythm section. Αργότερα μαζί με τον Peri και τον Βασίλη δημιούργησαν τους D.C.J.

Σάββατο 8 Ιουλίου

Ωρα έναρξης: 21.30

Ελεύθερη είσοδος

Πρόσβαση: Από ΗΣΑΠ Πειραιά, το τρόλει 20 και το λεωφορείο 859, Στάση Δραπετσώνα.