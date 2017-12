Leon of Athens – “Utopia”

Ο Έλληνας, με βάση το Λονδίνο, indie-pop καλλιτέχνης Leon of Athens παρουσιάζει το νέο single Utopia. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ του Xenos, το οποίο θα κυκλοφορήσει το 2018 από την Minos EMI.

Στο lyric video του single περιλαμβάνονται σκηνές από τα live του αλλά και backstage υλικό από την sold out ευρωπαϊκή του περιοδεία καθώς και το headline show του στο London’s Hoxton Bar & Kitchen. Ένα κολλάζ ξεσηκωτικών πλάνων από το κοινό και δυναμικό υλικό από την μπάντα τόσο πάνω όσο και κάτω από τη σκηνή, που τονίζει τα μελαγχολικά ηλεκτρονικά και χαρούμενα φωνητικά του Utopia.

Ο δικός μας Leon of Athens (Τιμολέων Βερέμης), έχει ήδη καταφέρει να αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από μεγάλα διεθνή μέσα όπως ο Guardian, το ΝΜΕ, οι New York Times και το BBC, ενώ πραγματοποιεί περιοδείες σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Η πολυχρωμία του ήχου του, η εικονοπλαστική στιχουργική του, η γνησιότητα της έμπνευσης του τον έχουν αναδείξει ως ένα από τα κυριότερα ονόματα που έχει εξάγει μουσικά η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ο Leon of Athens εκφράζει μια pop ευαισθησία, παρόμοια με των Bastille, James Bay και Bright Light Bright Light σε συνδυασμό με την φανταχτερή ομορφιά των Sufjan Stevens, Perfume Genius και John Grant.

Ο πολυαναμενόμενος δίσκος ‘Xenos’, έρχεται σε συνέχεια του άλμπουμ Global (2015) και θα κυκλοφορήσει σε παραγωγή του David Kosten (Bat for Lashes, Marina & the Diamonds). Πρόκειται για ένα έργο όμορφο με ενσυναίσθηση. Ο Leon εμπνεύστηκε από τη ζωή στην Ελλάδα που έχει αντιμετωπίσει πολλές δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια. Οι στίχοι του πραγματεύονται την προσφυγική κρίση, την άνοδο των φασιστικών οργανώσεων στην Ευρώπη και το Brexit αλλά και προσωπικές αναταραχές όπως οι διασπασμένες σχέσεις, η χαμένη πίστη, η νεότητα, η ελευθερία και ο θάνατος. Από την uplifting indie-pop των προηγούμενων singles ‘Aeroplane’ και ‘Fire Inside You’ στη σκοτεινή ηλεκτρονική του Xenos, ο Leon of Athens αποδεικνύεται ως μια ενδιαφέρουσα και συναρπαστική δύναμη.

Ο Μάρτιος θα τον βρει στις Η.Π.Α. όπου θα συμμετάσχει σε δύο κορυφαία διεθνή φεστιβάλ: Okeechobee Festival στην Florida, στο πλευρό καλλιτεχνών όπως οι Arcade Fire, Travis Scott & Foster the People αλλά και στο South by Southwest στο Austin, του Texas.