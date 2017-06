“Λιπάσματα”! Δείτε το πρόγραμμα ενός νέου Φεστιβάλ, που κάνει πρεμιέρα αυτό το καλοκαίρι, στην Δραπετσώνα!

Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ ξεκινά φέτος το καλοκαίρι στον εμβληματικό χώρο των πρώην Λιπασμάτων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Το παλιό εργοστάσιο Λιπασμάτων, με τις διατηρητέες εγκαταστάσεις και την χαρακτηριστική πανύψηλη καμινάδα αλλά και τη θάλασσα που φτάνει σχεδόν ως την σκηνή, αποτελούν το φυσικό σκηνικό του χώρου, που μεταμορφώθηκε σε ένα πολυχώρο εκδηλώσεων, το Πάρκο Εργατιάς.

Μια έκταση που βρίσκεται ακριβώς πάνω στην πειραϊκή ακτογραμμή, που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν εγκαταλελειμμένη, πέρασε στα χέρια του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, ο οποίος καθάρισε και διαμόρφωσε τον χώρο, που φιλοξενεί πλέον ένα ανοιχτό θεατράκι 1000 θέσεων και αθλητικές εγκαταστάσεις. Εκεί διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά το φεστιβάλ «Λιπάσματα 2017: Φεστιβάλ στη θάλασσα» που περιλαμβάνει πλήθος συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων, με γνωστούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο.

Ανάμεσα τους οι : Σωκράτης Μάλαμας, Γλυκερία, Κώστας Μακεδόνας, Φωτεινή Βελεσιώτου, Νίκος Ζωιδάκης, Haig Yazdjian, Δημήτρης Υφαντής και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες.

Θεατρικές παραστάσεις που ξεχώρισαν, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, προσφέροντας ένα πλήρες καλλιτεχνικό πρόγραμμα αξιώσεων.

Η έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει την Παρασκευή 23 Ιουνίου, με μια μεγάλη συναυλία τoυ Σωκράτη Μάλαμα. Το μέχρι στιγμής πρόγραμμα, που θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο περιλαμβάνει:

23/6, Σωκράτης Μάλαμας

25/6, Νίκος Ζωιδάκης

29/6, Χρήστος Νινιός, Παντελής Κυραμαργιός & Πλέγμα

30/6, Jazz βραδιά με τους Στέφανο Κοντραφούρη, Γιώργο Ανδρεάδη, Μichalis Katachanas quartet, Sugahspank! and the Swing Shoes

2/7, Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδούν: Κώστας Μακεδόνας, Ζωή Παπαδοπούλου, Κίτρινα Ποδήλατα

7/7, Φωτεινή Βελεσιώτου μαζί της ο Σωτήρης Μπαλλάς

8/7, Last Drive και Lost Bodies

9/7, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών: Η ιστορία της συμφωνικής ορχήστρας σε μια ώρα, υπό την μουσική διεύθυνση της διακεκριμένης μαέστρου Ελίζας Γώγου και με τη σύμπραξη των ταλαντούχων ηθοποιών Ορέστη Τζιόβα και Τάσου Δημητρόπουλου

14/7, Θανάσης Βασιλόπουλος μαζί του ο Γιώργος Σαρρής

15/7, Γλυκερία : «Σμυρνέικο Μινόρε». Συμμετέχουν η Dilek Koc και η Αρετή Κετιμέ.

17/7, Koza Mostra & Θραξ Πανξ

21/7, συναυλία Rock

27/7, Haig Yazdjian & Δημήτρης Υφαντής

7/8, Θοδωρής Κοτονιάς & Σαββέρια Μαργιολά. Αφιέρωμα στον Νίκο Παπάζογλου

2/9, Social Waste & Βέβηλος

Το πρόγραμμα των θεατρικών παραστάσεων του Φεστιβάλ «Λιπάσματα 2017: Φεστιβάλ στη θάλασσα» θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Το πρόγραμμα των συναυλιών θα εμπλουτιστεί και με άλλες παραστάσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ελάτε να απολαύσουμε μαζί καλοκαιρινές νύχτες με μουσική και θέατρο, δίπλα στη θάλασσα, σε ένα μοναδικό σκηνικό που μας θυμίζει ότι ο πολιτισμός μπορεί να μεταμορφώσει τις ζωές μας προς το καλύτερο.

Ωρα έναρξης των παραστάσεων: 21.30

Ελεύθερη είσοδος για όλες τις εκδηλώσεις

Πρόσβαση: Από ΗΣΑΠ Πειραιά, το τρόλει 20 και το λεωφορείο 859, Στάση Δραπετσώνα