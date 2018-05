Living On Universal Denial – “We get away”

Oι Living On Universal Denial (L.O.U.D.) είναι μια νέα παρουσία στο χώρο του αγγλόφωνου Indie Rock/Alternative Pop-Rock, με αρκετά live και συχνές παρουσίες στο ενεργητικό τους ως support act σε μπάντες του εξωτερικού τα τελευταία 2 χρόνια (River Party Festival, 2015 – Gagarin 205 Live Music Space, opening act στο live των Explosions in the Sky, το 2016 κ.α.).

Το όνομά τους άρχισε να ακούγεται τον Δεκέμβριο του 2016, μετά την ανάδειξή τους στην 3η θέση του διαγωνισμού του RED FM 96.3, ανάμεσα σε 150 άλλα συγκροτήματα και καλλιτέχνες απ’ όλη την Ελλάδα.

Το 1ο τους single, “We Get Away”, υπογράφει στην παραγωγή ο Θοδωρής Ζευκιλής (Tango with Lions, Planet of Zeus, κ.α.) και κυκλοφορεί από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρία ‘The Sound of Everything’

(GAD, DUSK, Papercut, Echo Train, Monsieur Minimal, κλπ).

Οι στίχοι μιλάνε για την ανάγκη φυγής του καθενός μας απ’ ό,τι μας πιέζει, την τάση μας να φεύγουμε μακρυά από την, συχνά δύσκολη, καθημερινότητα της ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες.