“Love Goes to the Movies” με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας, τον Φεβρουάριο στο Παλλάς!

“Love Goes to the Movies”: Δύο μαγικές βραδιές από μία μεγάλη ορχήστρα!

Ένα ξεχωριστό μουσικοχορευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον έρωτα και την αγάπη θα μας χαρίσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας που θα βρίσκεται στην Ελλάδα στις 13 & 14 Φεβρουαρίου στο θέατρο Παλλάς.

Αξέχαστες μουσικές στιγμές, βγαλμένες από τις πιο διάσημες ιστορίες αγάπης της μεγάλης οθόνης, όπως οι “Love Story”, “Τιτανικός”, “ Όσα παίρνει ο άνεμος”, “West side story”, “Star Wars”, “ Πέρα από την Αφρική”, “Doctor Zhivago” και πολλές άλλες θα γεμίσουν τις καρδιές μας με τα πιο όμορφα συναισθήματα.

Τη σημαντική αυτή ορχήστρα θα πλαισιώσει ένα χορευτικό θέαμα με χορογραφίες της διακεκριμένης χορογράφου Άννας Αθανασιάδη, εμπνευσμένες από τις σκηνές αγάπης της μεγάλης οθόνης που όλοι λατρέψαμε.

Δυνατές σκηνές με αξεπέραστες μουσικές και τα σώματα των χορευτών να μας μεταδίδουν την ανατριχίλα μέσα από ένα παθιασμένο τανγκό, ένα ρομαντικό βαλς, μια σκηνή ζηλοτυπίας πάνω στη σκηνή του Παλλάς, συνθέτουν έναν ύμνο στην αξεπέραστη αξία των αριστουργημάτων της κινηματογραφικής μουσικής, που δεν θα αφήσει κανένα θεατή ασυγκίνητο.

Ας αφήσουμε τη μουσική να μας πλημμυρίσει και να νοιώσουμε την αγάπη σε όλο της το μέγεθος. Αγάπη για το ταίρι μας , αγάπη για την οικογένειά μας, αγάπη για τον καλό μας φίλο, αγάπη για τον διπλανό μας, αγάπη για τη ζωή!

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας είναι ειδικευμένη στα soundtrack. Έχει ηχογραφήσει εκατοντάδες μουσικές συνθέσεις για ταινίες του Χόλυγουντ αλλά και του ευρωπαϊκού και ασιατικού κινηματογράφου.

Διευθύνει ο Friedemann Riehle

Solist:

Sabina Olijve, τραγούδι

Natalia Lisniak, βιολί

Marcel Javorček, πιάνο

Παραγωγή: Robin4Arts & Destination Services Greece

Θέατρο Παλλάς

Βουκουρεστίου 5, Αθήνα

Τηλ. 210 3218100

Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη ζώνη: 58 €

A΄ ζώνη: 46 €

Β΄ ζώνη: 35 €

Γ΄ζώνη: 25 €

Δ΄ζώνη: 20 €

Δ΄ ζώνη φοιτητικό – ανέργων: 17 €

Προπώληση εισιτηρίων:

viva.gr, 11876, καταστήματα Public, Seven Sports, Reload, Media Markt, βιβλιοπωλεία Ευριπίδης