“Love ’s got me”, δείτε το video clip από το album “Cargo” του Χρήστου Ταμπουρατζή. Ερμηνεύει ο Bill Kalatzakos

«Love ’s Got Me» … Το πρώτο video clip από το καινούριο album “Cargo” του κιθαρίστα και συνθέτη Χρήστου Ταμπουρατζή, το οποίο ερμηνεύει ο Bill Kalatzakos.

Το «Love’s Got Me» είναι άλλο ένα κομμάτι που ξεχώρισε μέσα σε λίγες ημέρες από το cd “Cargo”, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη γερμανική εταιρεία Tiny Street Records.

Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη δουλειά του Χρήστου Ταμπουρατζή, περιλαμβάνει 5 ορχηστρικά και 4 τραγούδια. Τα singles «No One’s To Blame» και «Love’s Got Me», τα οποία ερμηνεύει ο Bill Kalatzakos, το «Stingray» με την Τζωρτζίνα Καραχάλιου και το «The Promise» από την Νάσσια Γκόφα.

Τους στίχους υπογράφουν η Μαρκέλλα Παναγιώτου (Stingray) και ο Bill Kalatzakos (Love’s got me, The Promise, No one ‘s to blame).