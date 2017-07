LP, Monophonics, Lola Marsh και Angelika Dusk σε μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη!

Φέτος το gazarte γιορτάζει τα 10 του χρόνια και όλη η χρονιά είναι μία μουσική γιορτή! Στις 12 Ιουλίου μας προσκαλεί στην Τεχνόπολη, για μία βραδιά με φεστιβαλικό χαρακτήρα! Τα πιο αγαπημένα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής έρχονται στην Αθήνα αυτό το καλοκαίρι, στην κορυφαία στιγμή αυτής της γιορτής!

Headliners το κορίτσι-φαινόμενο, η ξεχωριστή LP και οι λατρεμένοι Monophonics!

Στην ίδια συναυλία, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το “next hot thing” που ακούει στο όνομα Lola Marsh. Τη βραδιά ανοίγει η δική μας ανερχόμενη, Angelika Dusk!

Στις 12 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού με τα πιο hot ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής στην Τεχνόπολη!

Η LP επιστρέφει!

Στο κλείσιμο του καλοκαιριού του 2016 την είδαμε και… «χαθήκαμε». Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την τελευταία της εμφάνιση στην Ελλάδα που γέμισε με πάνω από 6.000 κόσμο την Tεχνόπολη. Ήταν αναμφίβολα ένα από τα πιο hot live της χρονιάς!

Όλα ξεκίνησαν εδώ με το “Lost on you” το οποίο έφτασε στο #1 όλων των Charts της Ελλάδας. Ήταν αναμφίβολα το hit της χρονιάς και ξαφνικά όλος ο κόσμος μιλά για το… φαινόμενο LP.

Μία ιδιαίτερη περσόνα η οποία αποδεικνύει διαρκώς το πολυδιάστατο μεγαλείο ενός καλλιτέχνη. Το live της είναι πραγματικά μία μουσική εμπειρία που ξεπερνά τα καθιερωμένα καθώς πέρα από τα κορυφαία hit singles της (Lost on you, Οther People, κλπ) προκαλεί… «παραλήρημα» στο κοινό με την ιδιαίτερη χροιά της φωνής της αλλά και την αύρα της που σε μαγνητίζει και ξυπνά τις αισθήσεις!

Το gazarte, που έφερε την LP για πρώτη φορά στην Αθήνα, παρουσιάζει ξανά την αγαπημένη καλλιτέχνιδα για ένα μοναδικό live! Στις 12 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στην Τεχνόπολη.

Bang Bang!

Monophonics: Ένα συγκρότημα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένα από τα καλύτερα live bands! Η πενταμελής, psychedelic soul και heavy funk μπάντα, από το San Fransisco της California που έχει μία ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό επιστρέφει οπλισμένη και πανέτοιμη για πολλά Bang-Bang!

Με αγαπημένα τραγούδια από την παλαιότερη δισκογραφία τους και από το album “In Your Brain” που τους τοποθέτησε πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού, καθώς και κομμάτια από το τελευταίο album τους “Sound of Sinning” υπόσχονται να μας παρασύρουν για ακόμη μία φορά μέσα από τον ξεχωριστό ήχο τους μαγικά, όπως μόνο αυτοί ξέρουν.

You’re Mine!

Η indie – pop μπάντα από το Tel Aviv είναι το “next hot thing”! Στις 12 Ιουλίου, οι Lola Marsh θα βρίσκονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είμαστε σίγουροι ότι θα σας αρέσουν πολύ… Βαθιά, αισθαντική, σχεδόν νοσταλγική χροιά φωνής, έντονα συναισθηματικός στίχος και μαγευτικές μελωδίες συνθέτουν τον ιδιαίτερο ήχο της μπάντας που …ήρθε για να μείνει!

Έκαναν αισθητή την παρουσία τους το 2015 με το πρώτο τους single “Sirens”, το οποίο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είχε εκατομμύρια streams φτάνοντας στο #5 των 10 Most Viral Tracks στην Αμερική. Το δεύτερο single τους “Υοu’re Mine” συγκεντρώνει πάνω από έξι εκατομμύρια plays στο Spotify και ανέρχεται στο #3 των 10 Most Viral Tracks καθώς και στο top 3 των Μost Popular Tracks του Hype Machine’s.

Ακολουθούν συμμετοχές σε κορυφαία φεστιβάλ με το κοινό να τρελαίνεται με το νέο αυτό ήχο ενώ τα media γράφουν διθυραμβικές κριτικές. Ό,τι πιο hot τη στιγμή που συμβαίνει, στις 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη!

Scream!

Angelika Dusk! Edgy, sexy, hard ήχος, σαγηνευτική σκηνική παρουσία και ένας υπέροχος προσωπικός περίπλοκος κόσμος που ξεδιπλώνεται μέσα από τους στίχους και τη μουσική της.

Μία μουσική αφήγηση με παλιά δικά της κομμάτια και νέα τραγούδια, από τα οποία έχουν ήδη ξεχωρίσει το “Scream” και το “Drown Out The Light”, με επιλογές από τη rock, pop και indie σκηνή (Depeche Mode, Florence and the Machine, Editors ανάμεσα σε άλλους), μέσα από το προσωπικό της πρίσμα.

R U Ready to scream?

Τετάρτη, 12 Ιουλίου

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Πειραιώς 100, Γκάζι

Τιμές εισιτηρίων:

EARLY BIRD: 23 € SOLD OUT

Προπώληση A: 26 € SOLD OUT

Προπώληση B: 28 €

Ταμείο: 31 €

ΑμεΑ: 12 €