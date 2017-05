Ο Ludovico Einaudi τον Ιούνιο στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού…

Ήταν Σεπτέμβριος του 2014 όταν ο σπουδαίος πιανίστας Ludovico Einaudi γοήτευσε το Αθηναϊκό κοινό, στην άκρως επιτυχημένη και εντυπωσιακή sold out συναυλία του στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Προικισμένος με μία μοναδική αίσθηση μελωδίας και ρυθμού, ο Ludovico Einaudi, συνομίλησε με το κοινό του με πολύ ανθρώπινο και συγκινητικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την μουσική και ‘ενορχηστρώνοντας’ τα συναισθήματα μας. Με την συνοδεία μίας εξαιρετικής ορχήστρας εγχόρδων, κρουστών, κιθάρας, μπάσου και ηλεκτρονικών στοιχείων, ο Ludovico Einaudi δημιούργησε μία συναισθηματική και περιπετειώδη διαδρομή στο χρόνο. Μία μουσική πανδαισία που αναμίγνυε στοιχεία ρομαντισμού, μπαρόκ, Ιταλικής folk και μινιμαλισμού, σε μία εντυπωσιακή παλέτα ηχοχρωμάτων.

Φέτος, τρία χρόνια μετά, και με νέο άλμπουμ, το Elements, ο Ludovico Einaudi επιστρέφει στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού για μία ακόμα μυσταγωγική μουσική εμπειρία. Η συναυλία, που σηματοδοτεί την τρίτη επίσκεψη του καλλιτέχνη στη χώρα μας, θα γίνει στις 20 Ιουνίου.

Φωτεινή, συγκινησιακή, αβίαστα λυρική και εξαιρετικά εκλεπτυσμένη η μουσική και η απόδοση του Ludovico Einaudi έχουν γοητεύσει ένα ολοένα αυξανόμενο κοινό στην διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, του οποίου η ποικιλία και αφοσίωση είναι απαράμιλλη. Έχει κυκλοφορήσει μία σειρά από άλμπουμ που ανέβηκαν σε περίοπτες θέσεις στα chart και σημείωσαν πωλήσεις υψηλότερες από ένα εκατομμύριο, ‘ξεπουλάει’ τα εισιτήρια των πιο εκλεκτών αιθουσών συναυλιών σε όλο τον κόσμο, συνέθεσε μία σειρά από βραβευμένα κινηματογραφικά scores και βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων του ακροατηρίου καθιστώντας τον ένα μοναδικό φαινόμενο του διαδικτύου. Με μία μοναδική μουσική αλχημεία που προσεγγίζει και χρησιμοποιεί στοιχεία κλασικής μουσικής, rock, electronica και world music, έχει αποδώσει παραδοσιακές ιδέες του είδους και παρωχημένες διαιρέσεις του κοινού και έγινε ένας από τους πιο γνωστούς συνθέτες και αναμφίβολα ο πιο αγαπημένος επίσης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το νέο του άλμπουμ, το Elements, είναι το άλμπουμ μοντέρνας κλασικής μουσικής που έχει φτάσει ψηλότερα στα charts τα τελευταία 20 χρόνια. Επίσης το Elements ανέβηκε στην κορυφή των κλασικών charts.

Στις 20 Ιουνίου 2016 ο Ludovico Einaudi, ερμήνευσε μία από τις συνθέσεις του, ‘Elegy for the Arctic’, σε μια πλωτή πλατφόρμα στον Αρκτικό Ωκεανό, με φόντο το παγόβουνο Wahlenbergbreen (στο Svalbard της Νορβηγίας). Μέσα από τη μουσική του ο Einaud πρόσθεσε τη φωνή του με εκείνες των οκτώ εκατομμυρίων ανθρώπων από όλο τον κόσμο απαιτώντας την προστασία της Αρκτικής. H Greenpeace καλωσόρισε τον Ludovico σε αυτή την απαιτητική ερμηνεία του περιτριγυρισμένος από τους πάγους.

Ο Ludovico γεννήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας και εκπαιδεύτηκε ως συνθέτης και πιανίστας κλασικής μουσικής στο Ωδείο του Μιλάνου πριν συνεχίσει τις σπουδές του με τον Luciano Berio, έναν από τους πιο σημαντικούς avant-garde συνθέτες του εικοστού αιώνα. H καριέρα του ξεκίνησε με μία σειρά από αναθέσεις μεγάλου κύρους για ιδρύματα όπως το USA’s Tanglewood Festival και το Paris’ IRCAM αλλά στράφηκε μακριά από ότι φαινόταν μία λαμπερή κλασική καριέρα για να δημιουργήσει την δική του πορεία, που του έδωσε την ελευθερία να ‘συμβιβάσει’ τις ευρείες και αντικρουόμενες επιρροές του. Σύντομα άρχισε να ενσωματώνει στις συνθέσεις του διαφορετικά μουσικά είδη και στιλ όπως pop, rock, world και folk μουσική.

Ο Ludovico έγινε γνωστός σε ένα ευρύ κοινό, από τα κομμάτια του που συμπεριλήφθηκαν στα soundtracks των πρόσφατων ταινιών ‘Intouchables’ και ‘I’m Still Here’ αλλά και στην τηλεοπτική μεταφορά του ‘Doctor Zhivago’, στο ‘This is England’ και ‘Acquario’ (όπου κέρδισε το Grolla D’oro για το Best Soundtrack). Από το τελευταίο άλμπουμ του, έχουν ξεχωρίσει τα κομμάτια “Night” & “Elements”. Η μουσική του περιγράφεται ως μινιμαλιστική, alt-classical, ambient και σύγχρονη, αλλά δύσκολα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί. Ο ίδιος το περιγράφει πολύ σωστά: “Υπάρχει κάτι που προέρχεται από την κλασική μουσική, αλλά έχω επιρροές από πολλές διαφορετικές μουσικές με τις οποίες έχω έρθει σε επαφή στη ζωή μου, από την αφρικανική μουσική μέχρι τη φολκ και τη ροκ.”

Ηχογραφημένο, φέτος, στο σπίτι του Einaudi στην Ιταλία, το ‘Elements’ περιλαμβάνει 12 τραγούδια τα οποία συνδυάζουν πιάνο, έγχορδα, κρουστά, κιθάρα και ηλεκτρονική μουσική ενώ παράλληλα είναι συναρπαστικά και υπερβατικά. Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε στις 16 Οκτωβρίου από το label της Decca, είναι εμπνευσμένο από στοιχεία της φύσης, μαθηματικά και επιστημονικά στοιχεία, μουσικές φόρμες και έργα τέχνης.

«Είδα νέα σύνορα- ανάμεσα σε αυτά που ήξερα και σε αυτά που δεν ήξερα- που ήθελα για πολύ καιρό να εξερευνήσω: τους μύθους για τη δημιουργία, τον περιοδικό πίνακα, την Ευκλείδεια γεωμετρία, τα γραπτά του Kandinsky, το θέμα του ήχου, και του χρώματος, το γρασίδι στο λιβάδι, τη μορφή του τοπίου. Για μήνες περιπλανιόμουν σε ένα χάος εικόνων, σκέψεων και συναισθημάτων. Μετά, σταδιακά, όλα συνδέθηκαν μεταξύ τους «χορογραφημένα», σαν όλα τα στοιχεία να ήταν κομμάτια του ίδιου κόσμου, και δικά μου μέσα σε αυτόν.» λέει ο Einaudi.

Ο Einaudi συγκέντρωσε μία ομάδα ταλαντούχων μουσικών για ένα νέο άλμπουμ – “η μπάντα του Ludovico” περιλαμβάνει τους Francesco Arcuri, Marco Decimo, Mauro Durante, Alberto Fabris, Federico Mecozzi και Redi Hasa. Στο ‘Elements’ επίσης συμμετέχει το σύνολο εγχόρδων από την Ολλανδία ‘Amsterdam Sinfonietta’, ο ηλεκτρονικός μουσικός από το Βερολίνο, Robert Lippok, οι παίκτες κρουστών από το Parco della Musica της Ρώμης, ο παίκτης κρουστών από τη Βραζιλία Mauro Refosco και ο αναγνωρισμένος βιολιστής, Daniel Hope, που παίζει το εναρκτήριο κομμάτι, Petricor.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ είναι σχεδιασμένο από τον ίδιο τον Einaudi – έφτιαξε πολλά διαφορετικά σύμβολα και ζωγραφιές, που αντικατοπτρίζουν την ηχογράφηση. «Αν δεν υπήρχε η μουσική, θα ήταν ένας χάρτης σκέψεων: άλλοτε ξεκάθαρος και άλλοτε μπερδεμένος: σημεία, γραμμές, σχήματα, θραύσματα μίας συνεχούς εσωτερικής ροής.»

Ο Ludovico είναι προικισμένος με μία μοναδική αίσθηση μελωδίας και ρυθμού, και έχει την ικανότητα να δημιουργεί υπέροχα συναισθήματα στον ακροατή σε όλη την διάρκεια της ακρόασης της μουσικής του.

Ludovico Einaudi – Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Φοιτητικά + AMEA – 20

Early bird ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ – 25

ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ – 33

Γ ΖΩΝΗ – 35

Β ΖΩΝΗ – 45

Α ΖΩΝΗ – 55

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ – 65