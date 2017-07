Μαριέττα Φαφούτη – “Living for the night”

Η Marietta Fafouti επιστρέφει με ολοκαίνουργιο καλοκαιρινό single.

Με δύο δίσκους στα χέρια της και έχοντας υπογράψει τα τραγούδια για τις μεγαλύτερες διαφημιστικές καμπάνιες στη χώρα μας, για τηλεοπτικές παραγωγές, θέατρο και σινεμά, η Μαριέττα αποτελεί μια από τις πιο ξεχωριστές και ταλαντούχες τραγουδοποιούς των τελευταίων ετών.

Λίγους μήνες πριν κυκλοφορήσει τον τρίτο προσωπικό της δίσκο παρουσιάζει το single της “Living For The Night”.

Αναλογικά synths, neon φώτα, glitter μελωδίες, σε ένα κομμάτι με έντονες electro-pop αναφορές και τη σκοτεινή λάμψη των εναλλακτικών 80s.

Living for the night

Lights out

We’ll dance into tomorrow

Living for the night

Lights out

We’ll cast an endless shadow

Single credits:

Music: Marietta Fafouti

Lyrics: Electra Liarmakopoulou

Production: Renos Papastavros – Hristos Lainas – Marietta Fafouti

Mixed by: Hristos Lainas

Mastering: Stuart Hawkes / Metropolis Studios

Επιμέλεια παραγωγής για τη Feelgood Records: Christos Kortselis

Artwork credits:

Photo: Klairi Fafouti

Artwork: Adel Sanoussi

Editing: Iliana Bovoli

Styling – Clothes: Tonia Mitroudi – Nidodileda

Make up: Joanna Stella Papathanasiou

Video clip credits:

Directed by: Klairi Fafouti

Concept – Art: Adel Sanoussi

Editing: Klairi Fafouti

Pre-Editing: Filenia Kartsonaki

Director of Photography: Giorgos Apostolidis – Nikos Patelaros

Production Manager: Fanis Ntoulos

Styling – Clothes: Tonia Mitroudi – Nidodileda

Make up: Joanna Stella Papathanasiou