Είδαμε και σχολιάζουμε: “Μετά τον Χωρισμό”

Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ο Antoine (Denis Ménochet) και η Miriam (Léa Drucker) παίρνουν διαζύγιο. Αν και η κόρη τους κλείνει όπου να ‘ναι τα 18 και ενηλικιώνεται, οι δυο τους πρέπει να λύσουν το θέμα της κηδεμονίας του γιου τους, του 11χρονου Julien (Thomas Gioria), ο οποίος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε επαφή με τον πατέρα του…

Ο Xavier Legrand γράφει και σκηνοθετεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, «Μετά τον Χωρισμό» (“Jusqu’ à la Garde” / “Custody”), αποσπώντας το Βραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας και τον Αργυρό Λέοντα Καλύτερης Σκηνοθεσίας, στο πρόσφατο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, καθώς και το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.

Έχοντας ως βασικές επιρροές, όπως ο ίδιος δηλώνει, τις ταινίες «Κράμερ Εναντίον Κράμερ» (Kramer vs. Kramer, 1979), «Η Νύχτα του Κυνηγού» (“The Night of the Hunter”, 1955) και «Η Λάμψη» (“The Shining”, 1980), ο Legrand αποσπά ρεαλιστικότατες ερμηνείες από όλο το καστ του και κατορθώνει σε μεγάλο βαθμό να εμβαθύνει στην ψυχολογία των χαρακτήρων. Η τάση των γονιών να χρησιμοποιούν και να χειραγωγούν τα παιδιά τους –συναισθηματικά κυρίως–, προκειμένου να καταφέρουν να τα πάρουν με το μέρος τους όταν η σχέση με τον σύντροφό τους τελειώνει, αποτυπώνεται με άμεσο και εύστοχο τρόπο στο έργο. Εξίσου αληθοφανής και ουσιαστική είναι και η απεικόνιση του φόβου και της βίας που ασκείται από και προς όλα τα μέλη της οικογένειας –μιας ενδοοικογενειακής βίας λεκτικής, σωματικής και, πάνω απ’ όλα, ψυχολογικής.

Ωστόσο, ενώ η ταινία διαθέτει πολύ δυνατές στιγμές και είναι εξαιρετικά ρεαλιστική, νομίζω ότι αποδεικνύεται τελικά μάλλον άνιση, καθώς, κατά τη γνώμη μου, της λείπει ο σωστός ρυθμός, προκειμένου να μπορεί πραγματικά να σε βυθίσει συναισθηματικά στην ιστορία που περιγράφει. Δεν παύει, όμως, να αποτελεί αξιόλογη και ειλικρινέστατη κινηματογραφική δημιουργία, η οποία θίγει με προσοχή και σοβαρότητα ιδιαιτέρως σημαντικά ζητήματα…

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από τη Weird Wave, από την Πέμπτη, 15 Μαρτίου.

—————

