«Μουσικές διαπλοκές» στο Tiki bar από την Βασιλική Στεφάνου και τους Capital listes…

Η Βασιλική Στεφάνου συναντά τους Capital listes στο αγαπημένο Tiki bar την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου και ανατρέπουν τα δεδομένα στη διασκέδαση με τα πιο αγαπημένα Λαϊκά και Rock, Έντεχνα και Pop, Παραδοσιακά και Funk!!!

Παντρέματα με φρέσκια άποψη και καθαρά μοντέρνο ήχο μας περιπλανούν από το «Aκρογιαλιές δειλινά» μέχρι το «You Know Ι’m no good» (Amy Winehouse)

από το «Σε έχω βρει και σε χάνω» μέχρι το «Όσο βαρούν τα σίδερα»

από το «Που να βρω μια να σου μοιάζει» μέχρι το «Ένα χειμωνιάτικο πρωί»

από το «Στα είπα όλα» μέχρι το «Στης πικροδάφνης τον ανθό»

από το «What did you do it» μέχρι το «Πριν πεις σ αγαπώ» (Σαμπάνης)

από το «Μην της το πεις» μέχρι το «Βασιλιά της σκόνης»!!!

Φυσικά, δεν λείπουν και τα προσωπικά της τραγούδια μέσα από τα οποία ένιωσε την αγάπη και την αναγνώριση.

Οι Capital listes είναι:

Νίκος Παπουτσάς Μπάσο – Φωνή

Άκης Σγούρος Κιθάρα – Φωνή

Γιάννης Τσότρας Πλήκτρα – Φωνή

Γιάννης Χαραλαμπίδης Τύμπανα

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 9:00

Tiki bar

Φαλήρου 15 – Αθήνα (Κουκάκι) (Στάση ΜΕΤΡΟ Ακρόπολη)

Τηλ. 210 9236908

Είσοδος: 7 €